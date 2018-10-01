MHP Erzurum İl Teşkilatı Pasinler İlçesini ziyaret etti

Pasinler'de vatandaş ve esnafla buluşan MHP İl Başkanı Naim Karataş ve beraberindekiler daha sonra Sivil Toplum Kuruluşlarını tek tek ziyaret etti.

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aydın Taşbaşı ve Ziraat Odası Başkanı Hayrullah Korucu'yu makamında ziyaret eden Karataş, çalışmalar hakkında hem bilgi aldı hem de görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerin ardından Karataş, İlçe Teşkilat mensuplarıyla birlikte İstişare Toplantısı düzenledi.

İstişare Toplantısında yaklaşan yerel seçimler hakkında değerlendirmede bulunan Karataş, Pasinler'de MHP'nin önemli bir gücünün olduğunu kaydetti.

İl ve İlçe Teşkilatı olarak Yerel seçimlere hazır olduklarını belirten Karataş, ''Liderimiz Sayın Dr.Devlet Bahçeli'nin talimatları ile hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Teşkilat mensuplarımızla ve partililerle istişare edip görüş alışverişinde bulunuyoruz. Yerel seçimlere hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Pasinler İlçemizde partimizin önemli bir gücü vardır. MHP Pasinlerde de iddialı bir partidir. Kadrolarımızla ve Adaylarımızla birlikte İnşallah İl ve İlçelerimiz için tüm gayreti göstereceğiz. Önümüzdeki günlerde de partililerimizle ve vatandaşlarımızla buluşmalarımız devam edecek'' diye konuştu.