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26 Aralık 2017 15:25

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, ASP İl Müdürlüğünü ziyaret etti

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş’tan kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, ASP İl Müdürlüğünü ziyaret etti

26 Aralık 2017 15:25


Ziyarette, Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Kenan Karaçam ve MHP’li yöneticiler eşlik etti.


Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün çalışmalarını önemsediklerini belirterek, her fırsatta kurumu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını söyledi.


Erzurum’da kurumun başarılı çalışmalara imza attığını belirten Aydın, ’’Toplumun dezavantajlı kesimine hitap eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, bölge açısından önemli bir konuma sahip olan Erzurum’da önemli hizmetler sunuyor. Özellikle engelliler konusunda geçmişe göre önemli başarılar ele edildi. Güzel şeyler yapılıyor. Allah devletimize zeval vermesin’’ dedi.


İlbaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurum çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.


Erzurum’da kadın çalıştayı yaptıklarını belirten İlbaş, ’’Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün hizmet modelleri içerisinde önemli bir yere sahip olan kadın hizmetleri konusunda, kadın istihdamın artırılması ve bu alanda farkındalık oluşturulması için çalıştay düzenledik. Çalıştay, Erzurum’da her kesimden sahada çalışan kadınları, akademisyenleri, STK temsilcilerini, kamu kurum temsilcilerini bir araya getirdi, kurumlar arası iletişim ve birlikte iş yapabilme kültürü adına önemli bir ayrıcalık oluşturdu’’ dedi.




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