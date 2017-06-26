MHP Erzurum’da bayramlaşma programı

Partililerin yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşma programında konuşma yapan il başkanı Naim Karataş, “Bayram dayanışmadır, dargınlık ve kırgınlıkların yerini sevgiye ve saygıya bırakmasıdır. Bayram bir arada olmaktır. Dolu dolu geçirdiğimiz Ramazan ayının sonunda bayrama ulaşıp, sizlerle bu bayramı bir arada geçirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. En büyük arzumuz milletimizin her bayramı huzur ve mutluluk içerisinde geçirmesidir. Bu duygular içerisinde Yüce Türk milletinin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın zulüm altında inleyen Türk ve İslam dünyasına barış, huzur ve istikrar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ederim" şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Kamil Aydın, "Değerli dava arkadaşlarım, biz bir aileyiz, Türk Milleti Anadolu coğrafyasında var olduğundan beri siyaseten teminatı Milliyetçi Hareket Partisidir. Bunun en yakın örneği 15 Temmuz’dur. Yani Milliyetçi Hareket Partisini kimse oy olarak algılayıp yanılmasın. Bir ölür bin diriliriz mantığı Milliyetçi Hareket Partisinde anlam bulan bir ifadedir. Partimin 48 yıllık bir geçmişi vardır, Allah’ şükür bir sürü badireler atlatmıştır, en son 15 Temmuz’dan önce o Haziran ayında büyük bir badire hesabı yapılırken operasyon yapılırken, Milliyetçi Hareket Partisi tarihten gelen o güçlü duruşunu sergilemiş ve o badireyi de atlatmıştır. Rabbim birliğimizi beraberliğimiz bozmasın, çünkü bizim en büyük önceliğimiz devletin bekasıdır, milletin birliği ve bütünlüğüdür. Başka hiçbir hesabı yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle sizlerin ve milletimizin mübarek Ramazan bayramlarını tebrik eder, huzurlu nice bayramlar geçirmeniz temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunarım" diye konuştu.