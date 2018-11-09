MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın partililerce karşılandı

Dr. Kamil Aydın, partililerce Erzurum Hava Limanında karşılandı.

Dr. Kamil Aydın, Erzurum İl Yönetim Kurulu üyeleri ve parti mensuplarınca Erzurum Hava Limanında karşılandı.

Karşılama sonrası İl Binasına geçen Kamil Aydın, partililerle görüştü. Görüşmeler sonrası açıklamalarda bulunan Aydın, Cumhur ittifakının yerel seçimlerde olmadığını, ama mecliste devam ettiğini belirterek, "Bu oluşumu yıkmaya çalışan şer güçlerine karşı gün birlik ve beraberlik günüdür. Milliyetçi Hareket Partisinin Cumhur İttifakına verdiği desteğin vatandaşlarımızca da olumlu karşılandığını, vermiş olduğumuz destekle de daha güzel başarılı hizmetlerin icra edileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Aydın, Yaklaşan Mahalli İdareler Seçimlerinde dün itibariyle Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Adayını açıkladılar. Prof. Dr. Serdar Sevimli'nin Erzurum'da vatandaşlar tarafından memnun karşılandığını, Erzurum'da sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığında değil, alt belediyelerde de sürpriz isimlerle seçmenlerin karşına çıkacaklarını, önce yüce Allah'ın izniyle sonrada vatandaşlarımızın teveccühü ile alt belediyelerde de iddialı olduklarını, Erzurum'a bu seçimlerde üç hilal bayrağı asacaklarını belirtti.