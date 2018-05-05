Dr. Kamil Aydın, “Biz aynen Fahrettin Paşa gibi çekirge yeri ama istikbalimizden devlet geleneklerimizden ve milletimizin bekasından ödün vermeyiz” dedi.

Kardelen TV’de yayınlanan Gündem Özel Programında İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Gazeteci Yazar Esat Bindesen’in gündeme dair sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Kamil Aydın gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erken seçim kararı bir anda gelmedi

Son yıllarda 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra gerçekten ilk defa Türk milleti kendi iradesini gasp edecek bir yapıya bu zamana kadar ilk defa millet iradesini ortaya koyduğunu ve bunu püskürttüğünü anlatan Dr. Kamil Aydın, “Bu hesaplanmış bir şey değildi. Allah korusun beklenen hamle şuydu Türkiye yine birilerinin hakimiyetine girsin onlar büyük hayal kırıklığına uğradı. 251 şehidimiz oldu 2 bin 193 gazimiz var. Ama Türk milletine bir azim ve kararlılık, bir birliktelik, vatanına, milletine, demokrasisine sahip çıkma ortak düşüncesi oluştu. Ve ittifakın ilk tohumları orada atıldı. Yurt dışı gezilerimiz oluyor bakıyorum bizim 1. Dünya Savaşında hiç değilse müttefiklerimiz vardı şimdi şartlarımız daha ağır. Türk siyasetini tıkamaya çalışıyorlar biz biliyoruz seçimler 2019’da normal takvim böyle işliyor. Ama bir bakın sürekli ekonomik kriz tellallığı yapılıyor. Türkiye’nin önü karanlık sanayici önünü göremiyor gibi söylemlerde bulunuluyor. Nasıl olacak diye sorunca da erken seçim olsun diyorlar. Yapınca da karşı çıkıyorlar” diye konuştu.

İdeolojik olarak ortak paydaları yok

4’lü ittifakta ortak bir kutup olmadığını dile getiren Dr. Kamil Aydın, “İdeolojik olarak ortak bir paydaları bile yok. Biri sağın ucu biri solun ucu bu nasıl bir ittifak bunu samimi bulan var mı? Biz yasa tasarısını hazırlarken bir inceleme yaptık. Tarihimize baktık resmi bir ittifaktan ziyade gizli ittifaklar yapılmış. 1991 seçimini hepimiz hatırlıyoruz 2 ayrı grup ittifak yapıp seçime girdi. Hatırlayın Halkın Emek Partisi şimdinin HDP’sinin o ilk meclise girmesi SHP ile yaptığı ittifak ile oldu. MHP ile Refah Partisi yaptı. Bazen ülkenin şartları bunu gerektirir niye gizli saklı olsun artık aleni açık bir şekilde olsun sistemin adını koyalım 50 + 1 cumhurbaşkanını hükümet etme sistemi” dedi.

Yeri gelir Fahrettin Paşa gibi çekirge yeriz ama eğilmeyiz

Dr. Kamil Aydın, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Biz kimseden aman dilemeyeceğiz ayaklarımızın üstünde duracağız. Önümüzde örneği var her türlü farklı zaruret içerisinde olsak bile o din kardeşlerimiz Arap Birliği üyesi ülkeler bile Suriye’den Türkler çıksın diyor İsrail olsun diyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Trump’a ne dedi Afrin’den çıkmayın kalın dedi. Amerika’da dedi ki maliyeti bana 5 milyon dolar dedi ki ben veririm yeter ki çıkmayın. Şimdi böyle bir cendere alınmış Türkiye ne yapacak ayaklarının üzerinde durmayacak da işte ‘’cumhur ittifakının’’ özeti bu ülkenin üzerinde kimse hesap yapmasın. Biz aynen Fahrettin Paşa gibi çekirge yeri ama istikbalimizden devlet geleneklerimizden ve milletimizin bekasından ödün vermeyiz. Özü bu işte ete kemiğe bürünen ittifak anlayışının amacı bu yoksa siyasi bir derdimiz yok.”