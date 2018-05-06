Dr. Kamil Aydın, beraberinde İl Başkanı Naim Karataş ile birlikte İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın, “Türkiye üzerinde çok açıktan aleni bir hesaplar var. Çünkü Türkiye, bölgesinde lider olan bir ülke, hesapları bozan bir ülke. Plan neydi, Suriye, Irak, Libya gibi bir çözülme süreciydi ama Türkiye, burada tabiri caizse bir tampon oldu, bir takoz oldu. Kesti hızı durdurdu” dedi.

Seçim öncesi il teşkilatıyla birlikte ilçelerde halkla bir araya geldiklerini belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın, “Aslında biz MHP olarak, Erzurum teşkilatı olarak istişareler sinsilesi oluşturduk. Bu 2 yıllık bir projemizdi. İl başkanımız ve ekibi her ay rutin olarak bir ilçede toplanıp bütün teşkilatlarımızla istişare edip daha sonra halka inip, hemşerilerimizle, esnafla hasbihal ediyorduk. Bu geleneği 14 ilçe de yaptık. Karayazı, Tekman, Hınıs, Karaçoban ilçelerinde teşkilatlanmaya gidildi. Orada kıyasıya bir terörle mücadele olundu ve sonuç alındı. Böyle bir teşkilatlanmayı yerel halkımız da istedi. İlçeler de kahveleri, esnafı gezdik, halkımızla buluştuk. Dün de Karayazı ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdik, çokta sıcak karşılandık. Orada halen yılların neden olduğu travmaların izleri halen var. Artık özgüvenleri yerinde. Özellikle MHP bizim burada varlığımızın büyük bir teminatı” dedi.

“HDP’nin CHP’nin ayrımcı söylemlerine karışı MHP bütünleştiricidir”

İlçelerde ki ziyaretler de özellikle birlik beraberlik mesajını vurguladıklarını ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın, “HDP’nin CHP’nin ısrarla ayrımcı söylemlerine karşı MHP sürekli birleştirici bütünleştiricidir. Biz etle tırnak, kardeşlik hukuku içinde birliktelik sergilemişiz. Karaçoban’da da çok sıcak karşılandık. Milletin artık devletin gerçekten bütün güçleriyle yönetimde olduğunu hissetmeleri onlara da ayrı bir güven vermiş durumda. Bakıyorsunuz insanlar tarlasında, sapanında, besiciliğinde. Alt yapı noktasında eksikler var. Daha sonra Hınıs’ta teşkilat ve esnafla bir araya geldik. Kayyumlar çok başarılı. Orada çok çirkin bir yapı vardı. Kobani olaylarının, kalkışmalarının yansımaları olmuş. Ama dirayetli bir devlet erkanı uyumlu bir yapı var. Bu da başarıyı getiriyor. Önce ülke ve millet deyince akan sular duruyor. Hem güvenlik anlamında hem de vatandaşların sorunlarını dinlemede çok iyi bir ekip çalışması var. Yağan köyüne de gittik ama en sıkıntılı yerdi. Yol üstü güzergahı. İlçe belediyesinde kopuklar, kendilerini mağdur hissediyorlar” diye konuştu.

Türkiye’nin son birkaç yılda ağır travmalar yaşadığını kaydeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın, “Türkiye üzerinde çok açıktan aleni bir hesaplar var. Çünkü Türkiye, bölgesinde lider olan bir ülke, hesapları bozan bir ülke. MHP’nin dik duruşu çok etkili olmuştur. Önce milletin bekası, devletin ali menfaatleri doğrultusunda seçim çalışmalarımızı başlattık” ifadelerini kullandı.

Erzurumspor’un adını Play - Off’a yazdırmasının büyük bir mutluluk yaşattığını vurgulan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aydın şöyle konuştu:

“Çift başlı kartal, mavi-beyaz deyince akan sular duruyor. Hepimizin en büyük hayali. Kimliğimizle özdeş bir takımımız var. Erzurumspor bizim olmazsa olmazımız. İyi gidiyoruz. Mütevazi başladık, bugün geldiğimiz nokta burası. İnşallah bunun devamı gelir. Yakışır Erzurum’a, Erzurumspor’u Süper lig de görmek istiyoruz.”