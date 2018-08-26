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26 Ağustos 2018 21:41

MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye Erzurum’da yoğun ilgi

Muş’tan karayoluyla Erzurum’a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye Erzurum’da yoğun ilgi

26 Ağustos 2018 21:41


Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümü münasebetiyle ’Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071’ anma etkinliğine katılan MHP Genel Başkanı Bahçeli, programın ardından akşam saatlerinde Muş’tan karayoluyla Erzurum’a geldi. Bahçeli, Erzurum Hamamderesi mevkinde konvoy eşliğinde karşılandı. Yaklaşık 100 araçlık konvoy eşliğinde şehre giriş yapan Bahçeli, cağ kebabı yemek üzere bir restorana geçti.


Restoran girişinde binlerce vatandaş Bahçeli’ye yoğun sevgi gösterisinde bulunarak fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Bahçeli, yemeğin ardından Erzurum Havalimanına geçerek havayoluyla kentten ayrıldı.




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