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MHP İl Başkanı Karataş: “Ülkemizde tarımsal faaliyetler ekonomi içinde şüphesiz önemli bir pay oluşturmaktadır”

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Ülkemizde tarımsal faaliyetler ekonomi içinde şüphesiz önemli bir pay oluşturmaktadır” dedi.


Erzurum'da açılan Tarım ve Hayvancılık Fuarına katılan Karataş, “Günümüzde gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler tarımsal üretim bakımından kendine yeterli olmak istemektedir. Ülkemizde tarımın uzun yıllardır var olan bir kültür olması bakımından ve verimli topraklara sahip olması tarımı, ekonomide çok değerli bir parametre kılmaktadır. Bu anlamda tarımsal faaliyetleri geliştirmeye namzet bu türlü organizasyonların sürekliliğinin tarım sektörüne katkı sağlayacağını, dolayısıyla da tarımın Türk ekonomisindeki yerini perçinleyecek nitelikte.” diye konuştu.

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