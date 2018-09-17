MHP İl Başkanı Karataş, yeni eğitim öğretim yılını kutladı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Eğitim ve öğretim hayatı bir milletin geleceğini aydınlatan meşale, ilim ve irfan yolunu açan, akıl ve ahlak yordamını gösteren kaynaktır.

Okulun, her şeyden önce sıraların, yazı tahtalarının, öğrenci ve öğretmenin bulunduğu bir alandan daha çok gönüllerde olduğunu unutmayalım. Asla aklımızdan çıkarmamalıyız ki düşünceye saygı, insan hakkına riayet, vatan ve millet sevdası öğrenilmez, ancak idrak edilir. İnanmalıyız ki mensubiyet şuuru taşıyan bir nesil yetiştirmek muhteşem bir fethin yegane müjdecidir. Elbetteki memleketimize ve milletimize bilim insanı gerekiyor, ama önce ülkesine, bayrağına, milletine ve tarihine kendini adamış yürekler, bununla yoğrulmuş feragat ehli nesil lazımdır. Biliyor ve yürekten inanıyorum ki sonu gelmeyen merak, devamlı artan sevgi, ömür boyu çalışma azmi, yalnızca bugünü değil geleceği kuşatan milli sorumluluk bizleri güçlü ve kudretli kılacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, sevgili öğrencilerimizin, saygıdeğer öğretmenlerimizin ve değerli velilerimizin yeni eğitim ve öğretim yılını kutluyor, geleceğimizin teminatı olan tüm öğrencilerimize ve dünyanın en onurlu mesleğini üstlenmeyi şeref bilmiş öğretmenlerimize sonsuz başarılar diliyorum.”