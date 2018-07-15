Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 13:35

MHP İl Başkanı Karataş’tan 15 Temmuz mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "15 Temmuz darbe girişimi; Türkiye’ye atılan zehirli bir oktur, panzehiri de Dr.

MHP İl Başkanı Karataş’tan 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz 2018 13:35

Devlet Bahçeli ve ülkücüler olmuştur" dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum il Başkanı Naim Karataş 15 Temmuz dolayısıyla bir mesaj yayımladı Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kalkışmasının ikinci yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Türk Milletinin birlik ve beraberliğine kast edenlerin 15 Temmuz’dan ders çıkarılması gerektiğini" ifade etti. "Türkiye Cumhuriyetinin asil milletiyle birlikte bölücülere asla fırsat vermeyeceğini" kaydeden Karataş, "FETÖ, PKK, DAEŞ ve Sol terör örgütleri, bunlar hepsi aynı yolun yolcusu. Belli odakların maşası, kirli zihniyetlerin taşeronudur. Bunlara boyun eğecek, aman verecek değiliz. Türkiye Cumhuriyeti vatanıyla milletiyle bölünmez bir bütündür. Milliyetçi Hareket Partisi de bunun teminatı olmaya devam edecektir" diye konuştu.


“15 Temmuz’da Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyin eşsiz feraseti ve hain odaklara karşı dik duruşu Türk milletine umut kaynağı olmuş ve yüce Türk milleti 15 Temmuz’da da iradesine sahip çıkmak, ülkesini, milletini, devletini, anayasal sistemini, demokrasiyi ve bütün bunların teminatı olan seçilmiş hükümetini, Cumhurbaşkanını korumak için meydanlara akın etmiştir. Nihayetinde devletini ve milletini hain odaklara teslim etmemiştir." diyen MHP İl Başkanı Naim Karataş FETÖ’nün devletteki yapılanmasına da dikkat çekerek, "Devlet kadroları, bürokrasi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis teşkilatındaki yapılanmada liyakat gözetilmelidir. Türkiye’nin yeni bir 15 Temmuz vakası daha yaşayacak lüksü yok. Cumhur İttifakı bu noktada da önemlidir ve değerlidir. Bu ülke uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç