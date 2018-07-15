MHP İl Başkanı Karataş’tan 15 Temmuz mesajı

Devlet Bahçeli ve ülkücüler olmuştur" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum il Başkanı Naim Karataş 15 Temmuz dolayısıyla bir mesaj yayımladı Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kalkışmasının ikinci yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Türk Milletinin birlik ve beraberliğine kast edenlerin 15 Temmuz’dan ders çıkarılması gerektiğini" ifade etti. "Türkiye Cumhuriyetinin asil milletiyle birlikte bölücülere asla fırsat vermeyeceğini" kaydeden Karataş, "FETÖ, PKK, DAEŞ ve Sol terör örgütleri, bunlar hepsi aynı yolun yolcusu. Belli odakların maşası, kirli zihniyetlerin taşeronudur. Bunlara boyun eğecek, aman verecek değiliz. Türkiye Cumhuriyeti vatanıyla milletiyle bölünmez bir bütündür. Milliyetçi Hareket Partisi de bunun teminatı olmaya devam edecektir" diye konuştu.

“15 Temmuz’da Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyin eşsiz feraseti ve hain odaklara karşı dik duruşu Türk milletine umut kaynağı olmuş ve yüce Türk milleti 15 Temmuz’da da iradesine sahip çıkmak, ülkesini, milletini, devletini, anayasal sistemini, demokrasiyi ve bütün bunların teminatı olan seçilmiş hükümetini, Cumhurbaşkanını korumak için meydanlara akın etmiştir. Nihayetinde devletini ve milletini hain odaklara teslim etmemiştir." diyen MHP İl Başkanı Naim Karataş FETÖ’nün devletteki yapılanmasına da dikkat çekerek, "Devlet kadroları, bürokrasi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis teşkilatındaki yapılanmada liyakat gözetilmelidir. Türkiye’nin yeni bir 15 Temmuz vakası daha yaşayacak lüksü yok. Cumhur İttifakı bu noktada da önemlidir ve değerlidir. Bu ülke uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.