MHP İl Başkanı Karataş'tan bayram mesajı

yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

İl Başkanı Karataş mesajında şu ifadelere yer verdi: “29 Ekim 1923 tarihi hiç şüphesiz, Türk milletinin ağır bedeller ödeyerek; haksız, insanlık dışı ve gayri meşru engel ve emelleri aşarak temellenmiş bir Milli Mücadele eserinin sonucudur. Bu eserin her satırı fedakarlık, her sayfası kahramanlıklarla doludur. Türk milleti 1919'lu yıllarda yedi düvelin kurduğu ateş çemberini kırmayı başarmış, karşılaştığı badireleri yüksek iman gücüyle bertaraf etmeye muktedir olmuştur. Büyük milletimiz şan ve şerefle dolu kutlu mazisinin en önemli stratejik silkinişlerinden birini yapmış, iç ve dış mihraklara asla fırsat tanımayacağını emsalsiz bir azim ve cesaretle ortaya koymuştur.

Cumhuriyetimizin ilanı, yalnızca düşman unsurlara karşı kazanılmış zaferlerin mahsulü değil, Türk milletinin istikbaline pranga vurmak isteyen dış mihrakların, manda ve himaye arzusu taşıyan yerli işbirlikçilerine, geleceği yabancıların boyunduruğu altında gören teslimiyetçi güruhlara da tarihi bir cevabın ve milli bir duruşun yegane göstergesidir. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ve kurtuluşunun manası olan 29 Ekim 1923 tarihi aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet devam edeceğinin bir nişanesi, önümüzü kesmeye çalışan hain odakların ise hiç bir zaman emellerine ulaşamayacaklarının göstergesidir.

Bu vesileyle Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıldönümünde, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanları rahmetle yad ediyor, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran milliyetçi kahramanlara, yakın veya uzak tarihimizde şehadetleriyle bizlere bağımsız yaşama duygusunu aşılayan, vatan ve millet uğruna gözlerini kırpmadan kendilerini feda etmiş aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum"