Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 18:11

MHP İl Başkanı Karataş’tan kandil mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, kandil dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

MHP İl Başkanı Karataş’tan kandil mesajı

21 Haziran 2017 18:11


Karataş, mesajında şu görüşlere yer verdi:


"Ramazan ayının sonuna yaklaşırken bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Zihnimiz ve kalbimizdeki yükleri hafifleterek ruhumuzda derin izler bırakan Kadir Gecesi, sema kapılarının açıldığı, esen ve güvenliğin her tarafa yayıldığı; duaların kabul edildiği ve adeta yer ehli ile gök ehlinin birbirleriyle buluştuğu bir gecedir. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya sevgi ve barışın tesis edilmesine vesile olmasını niyaz ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramının da müjdecisi olan Kadir Gecesinin tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni eder, esenlikler dilerim"




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    27°C
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:23
  • Güneş :04:40
  • Öğle :12:28
  • İkindi :16:26
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:52
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!