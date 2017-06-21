MHP İl Başkanı Karataş’tan kandil mesajı

Karataş, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Ramazan ayının sonuna yaklaşırken bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi’ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Zihnimiz ve kalbimizdeki yükleri hafifleterek ruhumuzda derin izler bırakan Kadir Gecesi, sema kapılarının açıldığı, esen ve güvenliğin her tarafa yayıldığı; duaların kabul edildiği ve adeta yer ehli ile gök ehlinin birbirleriyle buluştuğu bir gecedir. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya sevgi ve barışın tesis edilmesine vesile olmasını niyaz ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramının da müjdecisi olan Kadir Gecesinin tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni eder, esenlikler dilerim"