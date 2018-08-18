MHP İl Başkanı Karataş’tan Kurban Bayramı mesajı

Karataş, mesajında bayramların sevgilerin yoğrulduğu, sevinçlerin yoğunlaştığı, hürmet ve hatırlamanın daha bir ön plana çıktığı müstesna günler olduğu vurguladı. Karataş açıklamasında; "Bayram demek kucaklaşma ve kavuşma demektir. Bayram demek anlaşma, buluşma ve toparlanma anlamına gelmektedir. Paylaşmanın fazileti, yardımlaşmanın güzelliği, zorda ve darda kalanlara el uzatmanın ahlaki mükellefiyeti bayramın gerçek anlam ve mesajında saklıdır. Kurban Bayramı’nın milletimize ve devletimize yeni bir soluk katması, yeni bir umut ve hedef birlikteliği sağlaması öncelikli temennimdir. Birlik ve bütünlük içerisinde olmakla her türlü sorun ve sıkıntıyı aşacağımıza yürekten inanmaktayım. Aziz milletimizin, yurt dışında yaşayan değerli vatandaşlarımızın ve Türk-İslam Aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı içtenlikle tebrik ediyorum. Bayram süresince tatil, akraba ve aile ziyareti maksadıyla yollara düşen vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını yeni acı ve kayıpların yaşanmaması için önemli görüyorum. Hac faraziyesi için kutsal topraklarda bulunan tüm kardeşlerimizin ibadetlerinin kabulünü Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük milletimizin mübarek Kurban Bayramını kutluyorum. Rabbim büyük milletimizin yüzünü güldürsün, yar ve yardımcısı olsun." dedi.