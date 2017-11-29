MHP İl Başkanı Karataş’tan Mevlit kandili mesajı

Karataş mesajında şunları kaydetti; “İnsanlık tarihinin en buhranlı döneminde, karanlığı yırtarak, üzerimize güneş gibi parlayıp, çağı aydınlatan nuruyla, şefkat, sevgi, hoşgörü, adalet ve huzur ikliminin hakim olmasına vesile olan peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)’in dünyaya teşrif ettikleri gün olan Mevlit Kandilini idrak etmekteyiz.

Allah"ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili, geride bıraktığımız bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi iyi düşünerek hayatımıza çeki düzen verip, samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine girebileceğimiz bir gecedir.

Bu gece peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa (SAV) ’in dünyayı şereflendirdiği gecedir. O peygamber ki insanların sapıklıkta sınır tanımadığı, cehalette en üst seviyelere ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyaya şeref vermiş ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir şifa olmuştur.

Peygamber Efendimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili, kutlu bir olaydır. Sevgi ve imanı toplumsal barışın temel taşı yapan Peygamber Efendimiz, insanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlakî erdemlerin odaklandığı bir şahsiyettir. Bu nedenle rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede kendimiz, ailemiz ve çevremiz için yapacağımız dualara, tüm insanlık için yapacağımız duaları da ekleyerek, gönülden dua etmeliyiz.

Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizin Mevlit Kandilini tebrik ediyor, şehrimiz başta olmak üzere, ülkemiz ve tüm İslam Alemi için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyorum.”