Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 10:19

MHP İl Başkanı Karataş’tan şehitlerimize taziye

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Hakkari’de şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayımladı.

MHP İl Başkanı Karataş’tan şehitlerimize taziye

04 Haziran 2018 10:19


Hakkari’de yol yapım çalışmalarının güvenliğini sağlayan askerlere, PKK, Kuzey Irak’tan güdümlü füze ile yapılan saldırıda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Hain saldırının ardından MHP İl Başkanı Karataş yayımladığı taziye mesajında sözlere yer verdi:


“Terörizm vahşi, acımasız ve hain yüzünü bugün bir kez daha göstermiş, maalesef yürekleri kavurmuş, vicdanlara bir kez daha ateş düşürmüştür. Ancak Türkiye muktedirdir, Türk milleti ise iman ve iradesiyle ihanetin belini kıracak, teröristleri döktükleri kanda boğacak güce ve kudrete sahiptir. Bilinmesini isteriz ki Milliyetçi Hareket Partisi her türlü terör örgütüyle mücadelede ön şartsız devletimizin yanındadır. Ve yine bilinmesini isteriz ki; şehitler ölmeyecek, kutlu vatanımız bölünmeyecek, şanlı ay yıldızlı bayrağımız da inmeyecektir. Hiç bir güç, Türk milletinin milli birliğini ve kardeşlik ruhunu bozamayacaktır. Kutlu Devletimiz ve şerefli milletimiz için göz kırpmadan şehadete yürüyen aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
18
°
C
  • Pazartesi
    18°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç