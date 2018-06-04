MHP İl Başkanı Karataş’tan şehitlerimize taziye

Hakkari’de yol yapım çalışmalarının güvenliğini sağlayan askerlere, PKK, Kuzey Irak’tan güdümlü füze ile yapılan saldırıda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Hain saldırının ardından MHP İl Başkanı Karataş yayımladığı taziye mesajında sözlere yer verdi:

“Terörizm vahşi, acımasız ve hain yüzünü bugün bir kez daha göstermiş, maalesef yürekleri kavurmuş, vicdanlara bir kez daha ateş düşürmüştür. Ancak Türkiye muktedirdir, Türk milleti ise iman ve iradesiyle ihanetin belini kıracak, teröristleri döktükleri kanda boğacak güce ve kudrete sahiptir. Bilinmesini isteriz ki Milliyetçi Hareket Partisi her türlü terör örgütüyle mücadelede ön şartsız devletimizin yanındadır. Ve yine bilinmesini isteriz ki; şehitler ölmeyecek, kutlu vatanımız bölünmeyecek, şanlı ay yıldızlı bayrağımız da inmeyecektir. Hiç bir güç, Türk milletinin milli birliğini ve kardeşlik ruhunu bozamayacaktır. Kutlu Devletimiz ve şerefli milletimiz için göz kırpmadan şehadete yürüyen aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.”