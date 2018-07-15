MHP İspir İlçe Başkanı Başkapan’dan 15 Temmuz mesajı

Başkapan mesajında şunları kaydetti; "İki yıl önce bugün tarih bir kez daha yurdunu, yurttaşını yaşatmak için can veren kahramanlarımızın yazdığı Türk’ün destanını kayda geçmiştir. Türk milleti bu tarihi kanıyla ebedileştirmiştir. 15 Temmuz, Türk devletinin yani Türk milletinin parasıyla okuyup, yine devletten para kazanan ama sadakatini devlete değil, şuursuz bir hoca artığına gösteren, soysuzlara karşı Türk milletinin ve hakiki Türk subaylarının attığı koca bir tokattır. Meselenin beka meselesi olduğunu idrak edip ne yapması gerektiğini doğru tarif edebilen, elindeki bayraktan ve göğsündeki imandan başka bir silahı olmadan tanka, savaş uçağına, helikoptere kafa tutan; tek parolası şehadet olan, korkmayan, sinmeyen bu müstesna millet; ülkemiz üzerinde kurgulanmak istenen bütün oyunları bir anda bozmuştur. Varanın tehlikede olduğu günlerde Nene Hatun’u, Maraşlı Sütçü İmam’ı, Antepli Şahin Bey’i çıkaran bu necip millet; 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir’i ve Mehmet Karacatilkileri de bağrından çıkartarak canı pahasına vatanına, milletine, bayrağına, ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmış, iman dolu göğsüyle gövdesini siper ederek bu hayasız akını durdurmuş, tek dişi kalmış canavarlara bu topraklar üzerinde oyun oynanmayacağını göstermiştir. Göğsünde nice belaları söndürmüş bu milletin yüreği toplu attıkça inanıyorum ki hiçbir top o yüreği sindiremeyecek ve hiçbir çılgın, zincir vuramayacaktır."