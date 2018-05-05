MHP İspir’de istişare toplantısı düzenledi

Dr. Kamil Aydın’ın katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Erzurum MHP İl Başkanı Naim Karataş, MYK Üyesi Doç.Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, MYK Üyesi Adem Yurdigül ve İlçe Başkanları ve çok sayıda partililer katıldı.

Toplantıda ilk önce MHP İspir İlçe Başkanı Salih Başkapan söz aldı. Konuşmasında göreve geldiği günden bu yana yapmış oldukları faaliyetler hakkında bilgi veren Başkapan, çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, 24 Haziranda yapılacak olan seçimde MHP’nin İspir’de iktidar olacağını dile getirdi.

Cumhur İttifakı hakkında konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın söz konusunun vatan olduğunu ve bu sebeple birlik olmanın gerekliliğine değinerek şunları kaydetti: “15 Temmuz’da güçlü bir Türkiye’yi yok etmek için çalışan güruhlar bugün de Cumhur ittifakına zarar vermek için aramıza nifak tohumları ekmeye çalışmaktadır. Bizler elbette ki bunlara fırsat vermeyeceğiz. 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında nasıl ki bir bayrak altında toplandıysak, 24 Haziran’da da aynı ruh ve azimle birlikte olacağız. Vatan, millet ve bayrak için ne gerekiyorsa yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dün başımızdan aşağı bomba yağdıranlar bugün Cumhur ittifakından rahatsız olmaktalar, çünkü güçlü bir Türkiye’de hain emellerine hizmet edemeyecekler. Kim nasıl hayal kurarsa kursun, kim ne yaparsa yapsın Allah’ın izniyle büyük Türkiye’nin, güçlü Türkiye’nin inşası durdurulamaz bir niteliğe bürünmüştür. ”

Toplantıdan sonrası ilçe esnaf ziyaretlerinde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MYK üyeleri, İlçe Başkanları ve teşkilatları, İspir halkı ve esnafı tarafından yoğun ilgi gördü.

Esnaf ziyaretleri sırasında “Erzurum’da MHP’nin oy potansiyeli gözle görülür ve hissedilir bir şekilde arttığına” değinen MHP İl Başkanı Naim Karataş: “Göreve geldiğimiz günden buyana kar kış dinlemedik, ülkücü hareket asla zorluk tanımaz dedik, hiç bir ilçemize sadece seçimden seçime gitmedik, her daim halkımızla iç içe olmaya, onların sorunlarını dinleyip çözüm üretmeyi tarihi bir görev bildik” dedi.