MHP Kadın Kolları teşkilatı Şehit Annelerini unutmadı

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı Kadın Kolları Teşkilatı Şehit Annelerine yönelik Müceldili konağında iftar yemeği verdi.

Yoğun katılımın olduğu iftar yemeğinde konuşma yapan MHP Erzurum Kadın Kolları il Başkanı Yıldız Çakçı şunları kaydetti: “Şehitlik makamı şüphesiz en kutlu makamlardan birisidir. Bunun içindir ki şehit annesi olmak demek, şan ve şerefle geçecek bir hayat yaşamak demektir. Vatan için, bayrak için, milletin istiklali ve istikbali için hiç düşünmeden şehadete koşmak koca bir yüreğe sahip olmak demektir. Ne mutlu sizlere ki bu yüce millete koca yürekli evlatlar vermişsiniz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak sizlerle her daim gurur duymaktayız. Yanınızda olmaktan asla vaz geçmeyeceğiz. Bu kutlu vatan uğruna şehadet şerbetini içmiş olan tüm vatan şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, siz değerli şehit annelerine sabır diliyorum.”