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06 Mayıs 2018 00:16

MHP Karayazı, Karaçoban ve Hınıs’a çıkarma yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Teşkilatı 60 aracın katıldığı konvoy ile Karayazı, Karaçoban ve Hınıs’a çıkarma yaptı.

MHP Karayazı, Karaçoban ve Hınıs’a çıkarma yaptı

06 Mayıs 2018 00:16


MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MHP MYK Üyesi Adem Yurdigül, MHP MYK Üyesi Doç.Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Haktan Genç ve MHP İlçe başkanlarının katıldığı Karayazı, Karaçoban ve Hınıs ilçe gezileri halk tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.


İlçe gezilerinde Kaymakamlıklar, Emniyet müdürlükleri ve esnafa yönelik ziyaretlerde bulunuldu.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Kamil Aydın Vatandaşlara yönelik yapmış olduğu konuşmasında “Cumhur İttifakının ülkemizi ve milletimizi terör örgütlerinden arındıracak bir mantık ve mantaliteye sahip olduğunu” dile getirerek sözlerine söyle devam etti: “Milliyetçi Hareket Partisi olarak şartlar ne olursa olsun daima milletimizle yan yana duracağız. Milletimizin huzuru için her türlü fedakârlığı hazır olan Milliyetçi hareket Partisi, ülkemizi teröre teslim etmek isteyen mihraklara asla geçit vermeyecektir. Milletimizi tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak Milliyetçi Hareketin üstlenmiş olduğu tarihi bir misyondur. Bunun içindir ki yorulmaya vaktimiz yok ilkesiyle gecemizi gündüzümüze katarak durmadan çalışacağız, çaba ve gayretimizin asla sınırı olmayacaktır. Ülkemizde kaos çıkarmak için hayal kuran kirli zihniyetlere, 24 Haziran’da Türk milleti hak ettiği cevabı verecek, demokratik bedeli ödettirecektir.”


MHP İl Başkanı Naim Karataş ise vatandaşlara şöyle hitap etti: “15 Temmuz gecesi ülkemizi şer odaklarına teslim etmeyen Genel Başkanımızın öncülüğünde milletimizi tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışacağız. İnsanımızı mutsuz etmek isteyenlere fırsat tanımayacağız. Cumhur İttifakı’nın başarısından ürken, Türk milletinin yeni bir tarih yazacak olmasından korkan şer odakları karanlık planlar tertiplemektedir. Ancak 24 Haziran’da milletimiz bekasına sahip çıkacak, mukaddes bir mücadele şuuruyla kirli ellerin tertiplediği hesapları alt üst edecektir.”




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