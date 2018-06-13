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13 Haziran 2018 13:10

MHP Milletvekili Adayı Adem Yurdigül eşiyle birlikte bayram şekeri dağıttı

MHP Erzurum Milletvekili Adayı Adem Yurdigül ve eşi Hülya Yurdigül ile birlikte bayram münasebetiyle vatandaşlara karanfil ve şeker dağıttı.

MHP Milletvekili Adayı Adem Yurdigül eşiyle birlikte bayram şekeri dağıttı

13 Haziran 2018 13:10


Yaklaşık 200 kişilik bir kortejle üzerlerinde ‘’ben Tekman’ım, ben Horasan’ım, ben İspir’im’’ şeklinde Erzurum’un ilçelerinin yazdığı tişörtlerle Cumhuriyet Caddesinde şeker ve karanfil dağıtan Adem Yurdigül ve eşi Hülya Yurdigül vatandaşlara hem bayramlaştılar hem de Cumhur İttifakını anlattılar.


Hem şeker dağıtıp vatandaşların Ramazan bayramını kutlamanın hem de Cumhur İttifakını anlatıp gönüllere nakş etmeyi amaçladıklarını vurgulayan MHP Milletvekili Adayı Adem Yurdigül, ‘’Burada toplanmamızın amacı cadde de dolaşan vatandaşlarımıza bayram münasebetiyle şeker dağıtacağız ufak da olsa gönüllerine nakşetmiş olacağız bu vesileyle de güzel bir organizasyona imza atmış olacağız. Eşim burada, ablalarım burada, ailem burada ve ülkü ocaklarına değer veren kardeşlerim burada yaklaşık 200 kişiyle bu cadde de MHP’nin Cumhur İttifakını haykıra haykıra hep birlikte el sıkarak insanların gönlüne nakşederek yürüyeceğiz. Erzurum’da çok olumlu ve güzel bir seçim havası geçiriyoruz. Cumhur İttifakı bizim namusumuzdur, Recep Tayyip Erdoğan’ın görevine devam etmesi ve ülkenin bekası için bir zafere imza atacağız. MHP’nin meclis de çoğunluk elde etmesi için mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bugün Erzurum’u simgeleyen tişörtlerimizi giyindik ‘’ Ben Erzurum’um, Çat’ım, Horasan’ım, Tekman’ım’’ bütün ilçelerimizin isminin yazılı olduğu tişörtleri bağrımıza basarak hep birlikte yürüyeceğiz’’ diye konuştu.


Adem Yurdigül’ün eşi Hülya Yurdigül ise her zaman eşinin yanında olduğunu, vatandaşlarla bayramlaşmaktan mutlu olduğunu ve ellerinden geldikçe Cumhur İttifakını anlatmaya çalıştıklarını belirtti.




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