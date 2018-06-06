Erzurum Yakutiye İlçesi Ali Paşa Mahallesi’nde bulunan bir fırında vatandaşlarla bir araya gelen MHP Erzurum Milletvekili Adayı Adem Yurdigül hazırlanan pideleri kendi elleriyle pişirerek vatandaşlara dağıttı. Yurdigül arabasıyla fırının önünden geçen Erzurumlu hemşerilerini de unutmadı.

MHP Erzurum Milletvekili Adayı Adem Yurdigül yeri geldiği zaman fırına girip ekmek yapmasını bildiklerini ifade ederek “Malumunuz 24 Haziran’da hep birlikte bir seçime gireceğiz ve bu seçimle birlikte seçim gününe kadar uyumadan yorulmadan hep birlikte mücadele veriyoruz. Bu süreçte güzel projelere imzalar atıyoruz bugün ki projemiz de halkala bir araya gelip halkımıza 3 hilalli ramazan pidelerimizi ikram etmek. Biz Erzurum çocuğuyuz yeri geldiği zaman fırına girip ekmek yapmasını biliriz yeri geldiği zaman ata binip cirit oynamasını biliriz, yeri geldiği zaman meclis de cumhur ittifakını ve milletimizin bekasını haykırmasını çok iyi biliriz” diye konuştu.

Milletvekili Adayı Yurdagül’den ramazan pidesini alan vatandaşlar ise Yurdagül’e teşekkür ederek desteklerini ilettiler.