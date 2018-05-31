MHP Milletvekili adayı Adem Yurdigül, TGRT Haber’e konuk oldu

TGRT Haber İstanbul merkez stüdyolarında TGRT Haber spikeri Alper Altun’un sorularını cevaplandıran MHP Erzurum Milletvekili adayı Adem Yurdigül, seçmenden yakın ilgi gördüklerini belirterek, “Diğer milletvekili adayı arkadaşlarımızla ilçe ilçe ev ev kapı kapı gezerek halkımızla bütünleşiyoruz. Erzurum’da liderimize MHP’ye karşı geçmişten bugüne yoğun bir teveccüh var. Erzurum her zaman MHP’nin kalelerinden biri olmuştur. 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhur İttifakına sıkı bir şekilde sahip çıkıyoruz. Ülkenin bekası için geleceğine ışık açmak adına Cumhur ittifakına sahip çıkarak gece gündüz çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.

Cumhur ittifakının Erzurum’da Milletin aklı sloganıyla karşılık bulduğunu anlatan Adem Yurdigül, MHP’nin Türkiye genelinde ve Erzurum’da çok önemli bir oy potansiyeli elde ederek, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda tamamlanacağını ve mecliste yeterli çoğunluğun sağlanacağını da dile getirdi.

MİLLETİMİZDE CUMHUR İTTİFAKINA İNANMIŞ

Erzurum’da kendileri açısından pozitif bir seçim atmosferi olduğuna değinen Yurdigül, “Erzurum halkı bizlere çok ilgi ve alaka gösteriyor, herkes bizi çok sıcak bir şekilde karşılıyor, her gün sahadayız ve projelerimizi anlatıyoruz milletimizde Cumhur ittifakına inanmış Allah’ın izniyle Cumhur ittifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum’da başarılı olacak” dedi.

ÜLKEMİZ ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önderliğinde Ülkücü Milliyetçi camianın 15 Temmuz sonrası ciddi bir sorumluluk aldığına da değinen Adem Yurdigül, “ Ülkemiz zor günlerden geçiyor bu zor günlerde liderimiz Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği üzere Recep Tayyip Erdoğan’ı ülkemizin geleceği ve bekası için Cumhur İttifakı vesilesiyle destekleyeceğiz, aynı zamanda MHP’nin ciddi bir oy alması için çok çalışıyoruz” dedi.

Devlet Bahçeli’nin ülke açısından ciddi sorumluluklar aldığına değinen Yurdigül, “Bu ülkede kritik süreçlerde sorumluluk alan, geleceğe ışık tutan, geleceği tayin eden ciddi anlamda fedakarlık yapan Devlet Bahçeli’ye çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.