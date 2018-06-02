Hınıs’ta kamu kurumlarını ziyaret eden Akpınar iftar sonrası katıldığı bir radyo programında önemli açıklamalar yaptı.

MHP Hınıs ilçe başkanı Mehmet Can ve yönetimi tarafından karşılanan Akpınar, Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Hükümet Konağında bulunan kurum çalışanlarını ziyaret etti. Ardından esnaf ziyaretleri yapan Akpınar, ilçede göçü önleyici tedbirlerin bir an evvel alınması gerektiğini söyledi. MHP’nin mecliste yeterli miktarda temsil edilmesi halinde Akpınar, Hınıs ilçesine fakülte veya yüksekokulun yanı sıra bir de yurt yaptırma sözü verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayı Şimşek Akpınar İftar sonrası Erzurum’da yayın yapan Radyo Ritm’e konuk oldu. Seçime Doğru programının canlı yayın konuğu olarak Mesut Gülrenk’in sorularını yanıtlayan Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Milletvekili Adayı Şimşek Akpınar, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Mecliste ülkücülerin çoğunlukta olmasının çok önemli olduğunun altını çizen Akpınar, “Benim olmam önemli değil. Ancak milliyetçi muhafazakâr yapı, en az 100 vekil ile güçlü bir mecliste temsil kabiliyetimiz olmalı. Bu ülkemizin de önünü açar. Bakınız şu anki en önemli konu, toplumda çok hızlı bir ayrışma var, sosyal ve ekonomik dengesizlikler var. Ben ülkücülere bu ülkenin çimentosu, harcı diyorum. Ayrıştırılan vatandaşı birleştirecek tek güçtür milliyetçi hareket. Geçmişte Başbuğumuz Alpaslan Türkeş’te bu görevi yapmıştır, son zamanlarda bilge Liderimiz Devlet Bahçeli beyefendi de bu görevi yapmıştır. Kamuoyundan bunu herkes takip etmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine evet diyerek ülkeni önünü açmıştır” dedi.

Seçmenle birebir görüşüp elini tutarak gözüne bakmanın önemeli olduğunu söyleyen Akpınar, “Gördüğüm kadarı ile seçmende kararsızlık var. Siyasetin içinde partisi olanlar hariç seçmenin üçte ikisi kararsız, seçmen havasına girmemiş, seçmen olduğunun farkında değil. Sahada yalnızca MHP var. Üç haftadır geziyorum sahada tek biz varız. Kısmi aday adayları var gezen ama bizim kadar değil. Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’e korkunç bir sevgi ve saygı var. MHP sevgisinin önünde Devlet Bey’e bir sıcaklık duyuluyor. Devletin bakası için hiçbir makam mevki gözetmeksizin elini taşın altına koyması takdir topluyor. Ama bunun ne kadar sandığa yansır onu 25 Haziran’da göreceğiz” diye konuştu.