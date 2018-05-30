MHP Milletvekili adayları Cumhur İttifakına destek istediler

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, beraberinde teşkilat üyeleri ile birlikte Tortum ve Uzundere ilçelerinde temaslarda bulundu. MHP Erzurum Milletvekili adayı, tecrübeli siyasetçi Şimşek Akpınar ise İspir ve Pazaryolu’nda seçim çalışmalarını sürdürdü.

Güçlü Meclis Teması

İl Başkanı Naim Karataş ile birlikte Tortum ve Uzundere ilçelerinde resmi kurumları ziyaret eden MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, daha sonra Derekapı Köyü gençleriyle Cumhur İttifakı üzerine konuştu. Cumhur İttifakını Vatandaşların Yenikapı’da kurduğunu ifade eden Aydın, “ Vatandaş Yenikapı’da bu görevi bize tevdi etti. Vatan bilinci ile olaya yaklaşmamız gerekir. Bu yalnızca sıradan bir seçim değil, devletimizin bekasını ilgilendiren bir konudur” dedi.

15 Temmuz işgal teşebbüsünün ardından MHP’nin siyasi parti çıkarlarını geri plana iterek, elini taşın altına koyduğunu hatırlatan Kamil Aydın, “ 7 Ağustos Yenikapı ruhu da bunun başlangıcı oldu. Cumhur İttifakı kısa vadeli siyasi hesapların çok ötesinde ‘önce Türkiye’ diyen bir yaklaşımla kuruldu. Cumhur İttifakı, Türkiye’nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla, güçlü ve istikrarlı bir parlamento yapısının oluşturulması için kuruldu. Bizlerin mecliste güçlü olması, sesinin gür çıkması gerekir. Bu nedenle desteklerinizi bekliyoruz” diye konuştu.

Milli ve ahlaki duruş

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayları Şimşek Akpınar ve Serhat Kılıç ise İspir ve Pazaryolu ilçelerinde vatandaşlar ile buluştu. İlçe kaymakamı ve kamu kuruluşlarını ziyaret eden Akpınar, daha sonra ilçe halkı ile bir araya geldi.

Mecliste güçlü bir parti olmaları halinde ceza kanununda gerekli düzenlemeleri yaparak kader kurbanlarına af çıkaracaklarını vurgulayan MHP Milletvekili adayı Şimşek Akpınar, “Bunun için Milliyetçi Hareket Partisi’nin Mecliste sandalye sayısını artırması gerekir. ’Cumhur İttifakı’ kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı MHP olarak destekliyoruz. Seçmenin de bu ülkenin çimentosu olan MHP’yi sandıkta desteklemesi gerekir. Cumhur İttifakı, sadece bir seçim ittifakı değildir. Türkiye’ye yönelik iç ve dış kaynaklı, hasmane girişimler karşısında milli ve ahlaki duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı, Türkiye’yi hedef alan saldırılar karşısında parti çıkarları ve günlük siyaset hesapları yapmaksızın ortak bir duruş ortaya koymaya ve Türkiye’yi zayıflatarak uluslararası operasyonlara açık hale getirmeye yönelik her türlü faaliyetin karşısında yer almaya kararlıdır” dedi.