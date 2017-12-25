MHP Milletvekili Kamil Aydın’dan Korkut’a ziyaret

Erzurum ile ilgili çalışmaları yakından izlediğini belirten MHP Milletvekili Aydın, Erzurum hassasiyeti ile belediye çalışmalarını da takip ettiğini belirterek "Ali beyin çalışmaları şehir adına memnuniyet verici. " dedi.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İl Başkanı Naim Karataş ile birlikte Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut’u ziyaret etti. Ziyarette belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Milletvekili Aydın, Erzurum için yapılanların Erzurum yararına değerlendirmeye alındığını söyledi. Yakutiye Belediyesinin özellikle tarihi eserlerle ilgili çalışmalarının umut verici olduğunu ifade eden Kamil Aydın, "Muhalefetin görevi doğruya destek vermektir. Erzurum için yapılan çalışmalar elbette önemlidir. Ali beyin çalışmalarını da izliyoruz. Belediyecilik alanında iyi işler yapıyorlar. Özellikle tarihi eserlerle ilgili yapılan çalışmaları yakından izliyorum. Değerlendirme mi ise Erzurumlu olarak yapıyorum" şeklinde konuştu.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, devam eden Üç Kümbetler Projesini maket üzerinde Milletvekili Kamil Aydın’a anlattı. Ali Korkut, "Milletvekilimiz çalışmalarımızla ilgili ve yakından takip ettiğini gösteriyor. Üç Kümbetler ile ilgili verdiğim bilgi, soruları yakın ilgiyi gösteriyor. Bizde iktidar ve muhalefetiyle Erzurum ve ülke menfaatleri noktasında buluşabilmenin güzelliklerinin farkındayız. Milletvekilime bu ilgisi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.