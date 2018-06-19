MHP son haftaya hızlı başladı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın beraberinde MHP İl Başkanı Naim Karataş ve Milletvekili Adayı Şimşek Akpınar ile Tortum ilçesinde miting düzenledi. Tortum halkına hitap eden Aydın, cumhur ittifakına destek istedi.

Konuşmasında güçlü bir meclisin önemine değinen MHP Milletvekili Kamil Aydın, “24 Haziran secimleri ülkemizin bekasını doğrudan ilgilendirmektedir. Ülkenin bekası söz konusu olunca ülkücüleri, milliyetçileri kimse durduramaz. Bizler ülkenin bekası için hayatımızı ortaya koymuş, bu uğurda her şeyi göze almış bir anlayışın temsilcileriyiz. Şanlı tarihimizde olduğu gibi vatanın bölünmez bütünlüğü her şeyden önde gelir” dedi.

Ülkenin kıskaca alınmak istendiğinin altını çizen Aydın, “ içte ve dışta şer odakları birleşmiş Türk Milletini diz çöktürmeye çalışıyorlar. Türlü türlü oyunlar, manevralar yapıyorlar. Bunların hiç biri Allaha şükür tutmadı, tutmayacak. Ancak dikkatli ve koordineli olmalıyız. Su uyur düşman uyumaz demiş atalarımız. Güçlü olmanın şekli de bellidir. Güçlü bir meclis ülkeyi refaha götürür, gençlerin yarınlara daha ümitle bakmasını sağlar. Bu nedenle 24 Haziran seçimlerinde sizlerin desteğini bekliyoruz” dedi.

Akpınar’a dur durak yok

MHP Erzurum Milletvekili adayı Şimşek Akpınar Miting sonrası Tortum’un Çaylıca ile Narman’ın Başkale ve Buğakale köylerine ziyaretlerde bulundu. Akpınar’a MHP’li İl Genel Meclisi eski üyelerinden İhsan Akan da eşlik etti.

Seçmenden destek ve dua isteyen Akpınar’a köylüler,"MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli’nin ülke için yaptıklarına karşılık olarak bizlerin de sandıklarda gereğini yapmak görevimizdir" dediler. Ziyaret ettiği vatandaşlara MHP’nin ülke için önemini anlatan Milletvekili adayı Şimşek Akpınar, “ MHP ülkenin çimentosudur, mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesi çok önemlidir. Bunu geçmiş tecrübelerimizle gördük, şahit olduk. Cumhur ittifakı bu ülkenin geleceği ve yeni sistemidir. Bu sistemin kadroları ülkeyi istenilen seviyelere taşıyacaktır. Mutlaka sandığa gidiniz ve cumhur ittifakına destek olunuz” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin her zaman gönüllü neferi olan İhsan Akan da ziyaret edilen bütün köylerde direk tepelerine tırmanarak kendi elleriyle üç hilal bayrağı astı.