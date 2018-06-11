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11 Haziran 2018 16:35

MHP standına büyük ilgi

Milliyetçi Harekat Partisi’nin Erzurum Cumhuriyet Caddesi’nde açtığı irtibat standı vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

MHP standına büyük ilgi

11 Haziran 2018 16:35


Yakutiye Kent Meydanı’nın Cumhuriyet Caddesi tarafında konuşlandırılan çadırdaki stantta MHP’nin seçim beyannamesi, vaatleri ve çalışmaları seçmenlere anlatılıyor, tanıtım broşürleri vasıtasıyla da yazılı olarak takdim ediliyor.


Günün hemen her saatinde büyük ilgi gören standı, zaman zaman da Milletvekili adayları ziyaret ederek seçmenle yüz yüze konuşma imkanı elde ediyor.


MHP standının bugünkü konuğu Milletvekili Adayı Şimşek Akpınar oldu. Standı ziyaret eden seçmenlerle sohbet eden Akpınar, çocuklarla da yakından ilgilendi. Hemen her çocukla fotoğraf çektirip, ‘Bozkurt selamı’ veren Şimşek Akpınar, çocukların geleceğin MHP seçmenleri olduğunu söyledi.


MHP Bayrakları ve Milletvekili adaylarının fotoğrafları ile süslenen stantda vatandaşların sorularını da cevaplandıran Akpınar, ‘MHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde güçlü olarak temsil edilmesinin, hem güçlü Türkiye, hem de Güçlü Erzurum’ anlamına geleceğini belirterek vatandaşlardan destek istedi. Cumhur İttifakı’nın Milletin isteği ve aklı olduğunu anlatan Akpınar, MHP’nin huzurlu bir Türkiye için gerekli olduğunu söyledi.




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