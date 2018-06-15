MHP tam kadro sahada

Tam kadro sahaya inen MHP’liler vatandaşlar ile tokalaşarak bayramın ülkemize huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın beraberinde MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, il teşkilatı yönetimi, Milletvekili adayları Şimşek Akpınar, Ahmet Gökhan Yazıcı, Adem Yurdigül, Serhat Kılıç ve İzettin Genç ile birlikte Erzurum’un en işlek caddesinde gövde gösterisi yaptı. Tam kadro Cumhuriyet Caddesini gezen MHP’liler vatandaşlar ile sohbet ederek Ramazan Bayramlarını kutladı.

Bayramın ülkemize huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, “ Sevgi ve hoşgörü iklimi içerisinde beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Ramazan Ayının ardından Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, toplumda sevgi saygı kardeşlik, dostluk ve yardımlaşma duygularının pekiştiği, birlik ve beraberliğin perçinlendiği, sevinç ve neşe günleridir. Hemşehrilerimiz ve Türk İslam âleminin Mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu vesile ile şu an terörle etkin bir şekilde mücadele eden aslan parçalarının muzaffer olmalarını Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

Ramazan’da etkin çalıştık

24 Haziran seçimlerinin Ramazan Ayına denk gelmesi münasebetiyle iftar ve sahur programlarının daha anlamlı geçtiğini ifade eden MHP Erzurum Milletvekili Adayı Şimşek Akpınar ise, “ Ramazan Ayında gece gündüz vaktimiz sahada geçti, güzel bir atmosfer oldu. Ramazan Ayının bereketiyle paylaşmanın, birlik ve beraberliğin, önemi daha fazla hissedildi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak dolu dolu bir Ramazan Ayı geçirdik. Ülkemizin sigortası olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin neferi olmakla bir kez daha gurur duyduk. Halkımızın bize olan teveccühü bizleri bir hayli mutlu etti. Bugün vatandaşlar ile Ramazan Bayramını birlikte idrak ettik. İnşallah 24 Haziran’da ikinci bayram da kutlayacağız” diye konuştu.