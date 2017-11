MHP yönetimi mahalle temsilcileri ile istişare toplantısı yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi Yakutiye İlçe Başkanlığınca Dumlu’da mahalle temsilcilerine yönelik değerlendirme, bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi

Yakutiye İlçe Başkanlığınca düzenlenen toplantıya İl Başkanı Naim Karataş, Yakutiye İlçe Başkanı Uğur Pasin ve mahalle temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Yakutiye İlçe Başkanı Uğur Pasin; “Bulunduğumuz her ortamda, söylediğimiz bir söz var. Biz bu seçimlerde başarılı olacağız. Bu bizim yaptığımız çalışmaları değerlendirerek ortaya koyduğumuz bir iddiamızdır. Tabi ki bu iddiamızı gerçekleştirebilmek için hepimize büyük görevler düşüyor. Mahalle temsilcileri olarak sizlere ise daha büyük görevler düşüyor. Açıkçası sizden seçimlere kadar fedakârlık istiyorum. Görevli olduğunuz bölgelerde daha çok çalışmanızı, vatandaşlara bire bir ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıları ve bu sıkıntıları çözmek için partimizin programını ve hedeflerini anlatmanızı istiyorum. Bu ve buna benzer her konuda teşkilatlarımız her zaman yanınızdadır. Şimdiye kadar yapmış olduğunuz çalışmalarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, daha özverili çalışmalarınızın devam etmesinin diliyorum” dedi.

Daha sonra konuşan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, toplantıya katılarak davalarına verdikleri önemi beyan eden mahalle temsilcilerine teşekkür etti.

Mahalle temsilcilerinin çalışmalarının önemine dikkat çeken Karataş, “Sizler sadece seçim dönemi değil, her zaman partileri için bulundukları bölgede kıt imkânlarla çalışan, partimizin propagandasını bölgesindeki seçmene anlatan, parti politikalarımızın doğru bir şekilde seçmene ulaşmasını sağlayan, gerçek bir dava adamı gibi çalışan partililerimizsiniz” dedi.

Karataş konuşmasını şöyle sürdürdü; “Hedeflediğimiz yolda emin adımlarla yürürken en büyük destekçilerimiz sizlersiniz. Sizler bizim görevli olduğunuz yerlerde ki elimizsiniz, kulağımızsınız. Çalışmalarınız asla yabana atılmayacaktır. Elde ettiğimiz her başarıda katkınız büyüktür. Bu yüzden sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılı çalışmalarınıza ek olarak sizden istirhamım görev alanlarınızı bağlı olduğunuz mahalle ile sınırlı tutmayıp, diğer partililerimize de örnek teşkil edecek şekilde partimizi her an gündemde tutmanızdır.

Başarı bir ekip işidir. Bizler belli bir yapısı, şanlı bir tarihi ve üstün bir teşkilatçılık anlayışı olan kişileriz. Bu nedenle ekibimizi yani teşkilatımızı ve teşkilatçılığımızı daha da pekiştirirsek başarılı olamayacağımız hiç bir seçim olmayacaktır.”