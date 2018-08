MHP’de bayramlaşma programı

Tavşanlı Aile Çay Bahçesinde düzenlenen ve programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP MHK üyesi Doç. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, MHP İl Başkanı Naim Karataş, MHP İl Başkan yardımcıları, MHP İl yönetimi, MHP Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçe başkanlıkları başta olmak üzere tüm ilçe başkanlıkları ve Ülkü Ocakları İl Başkanlığı ve semt ocak Başkanları katıldı.

Programda konuşan İl Başkanı Naim Karataş, “Bayramlar birliktir, berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlara niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Dualarımız sizinle bir daha ki Kurban Bayramında da güzel anılara imza atmak dileği ile Kurban Bayramı’nız hayırlı olsun.” dedi.

Konuşmasında gündemi değerlendiren Karataş, “Bu birlik ve Beraberliği koruduğumuz müddetçe söz verdiğimiz gibi partimizi ilimizde birinci parti yapmak hiçte zor değildir. Yapılan kaos planlarını yıkmak bizim boynumuzun borcudur. Sağda solda, kahve köşelerinde MHP Erzurum il yönetimini eleştirenlere sesleniyorum. Göreve geldiğimizde çok büyük bir sorumluluğun altına girdik. Ülkemizin ve partimizin zor süreçlerden geçtiğini günlerde Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ve ülkemizin yanında yer alarak gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Cesareti olan çıksın karşımıza. Hodri meydan. Her zaman dediğimiz gibi mücadelemiz son nefer, son nefese kadardır. Bu vesile ile tekrar bayramınızı kutluyor, daha nice bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, bayramlaşma programına gösterilen yoğun ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek programa katılan herkese teşekkür etti.

Bayramların milli birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu belirten Aydın, “Milletçe her günümüzün böyle olmasını diliyorum. Türk milleti her daim huzurlu ve mutlu olsun. Düşmanlarına karşı tek bir vücut olsun. Rabbim milletimizi her an korusun.

Kendisini, Türk Milletinin bekasına adayan Türk Milliyetçileri var olduğu sürece bu dava öksüz kalmayacaktır. Kendisini davasına adayan gerçek ülkücüler var olduğu müddetçe bu vatan zerre zeval görmeyecektir.

Yapılan algılara kanmayın. Cennet mekân Başbuğumuzun dediği gibi, Ülkücülük MHP’de olur. Sakın başka adres aramayın. Adreslerimiz bellidir. Gençlik hareketimiz Ülkü Ocakları, siyasi hareketimiz Milliyetçi Hareket Partisidir. Bizim tek bir gömleğimiz vardır, çıkarmadığımız değişmediğimiz oda Ülkücülüktür. MHP’siz hiçbir siyasi hareket devletin bekasını güvence sağlayacak durumda değildir. Bu kutlu davanın herhangi bir yerinde olmak en büyük şereftir. 24 Haziran seçimlerinden önce yapılan algı operasyonuyla MHP küçük görülmeye çalışılmış, MHP’siz bir siyaset düşünülmüştür. Ama MHP’siz Türkiye Siyaseti olmaz. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye yapılanlar ortada. Dış güçler şunu çok iyi biliyorlar. Bir insanı, bir ülkeyi ve bir siyasi oluşumu bitirmek için başını koparmak gerekir. Onlarda bizim başımızla yani Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’yle çok uğraştılar. Biz onlara hiçbir zaman boyun eğmedik. Devletimizin bekası için elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk. Herkes şunu iyi bilsin ki her siyasi oluşumun içinde olanlar, ülkeyi değil cebini düşünenler asla MHP’nin içinde olamazlar” dedi.

Aydın, “Bilinmelidir ki; Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Bu vesile ile tekrar Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, milletçe, ailenizle birlikte huzurlu sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

MHP MHK Üyesi Doç. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Haktan Genç ise yaptıkları konuşmada, Bayramlar dargınlıkların küskünlüklerin anlaşmazlıkların sona ermesi için ellerin semaya niyaz edildiği dua edildiği rahmet günleri oldu belirterek tüm dava arkadaşlarının Mübarek Kurban Bayramı’nı kutladılar.