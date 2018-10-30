MHP'de seçim çalışmaları

MHP'yi Palandöken'de iktidara taşıyacak azim ve iradeyi ortaya koyacaklarını ve bunun için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını belirten Kızılyar, şöyle konuştu:

“Lider ülke Türkiye hedefi doğrultusunda, Milliyetçi Hareket Partisine özgü “Üretken Belediyecilik” modelini Palandöken ilçemize kazandırmak, ilçe halkımıza hak ettiği hizmeti götürmek, hizmet götürürken hakkı ve hukuku ölçü alan bir anlayışı egemen kılmak adına; Palandöken'de partimizi iktidara taşımaya tüm teşkilatlarımızla hazır ve talibiz. Milliyetçi Hareket Partisi Palandöken İlçe Teşkilatı olarak 31 Mart 2019 Mahalli idareler seçimlerinde Palandöken'de partimizi iktidara taşıyacak azim ve kararlılığı ortaya koymanın şanlı tarihimize karşı eşsiz bir sorumluluk olduğunun bilincindeyiz. Bunun içindir ki üç hilalin zaferiyle sonuçlanacak bir dinamizmi ortaya koymaktan asla kaçınmayacağız. Biliyor ve yürekten inanıyoruz ki aynı kutsal bilince sahip olan kıymetli ülküdaşlarımız, üstleneceği sorumlulukla bizleri yalnız bırakmayacak, el ele, omuz omuza vererek partimizi 31 Mart'ta iktidara taşımanın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Allah'ın izniyle 31 Mart Milliyetçi Hareketin zaferiyle sonuçlanacak, halkımızın yüzü gülecek, tükenmeye yüz tutmuş umutları yeniden yeşerecektir.”

Mahalli idarelerin demokrasi içerisindeki yeri ve önemine dikkat çeken MHP Palandöken İlçe Başkanı Ünsal Kızılyar, “Milliyetçi Hareket Partisi, mahalli idareleri en ücra köşede olan vatandaşla dahi iletişim halinde olan, vatandaşların memnuniyetini ve hayat kalitesini yükseltmeyi yegane ülkü edinen hizmet kurumları olarak ele alan bir anlayışa sahip olduğunu”, MHP'nin aynı zamanda “mahalli idareleri, milli birlik ve bütünlük anlayışının da en önemli uygulayıcısı olarak gördüğünü” dile getirerek sözlerine şöyle devam etti: “köklü bir tarihi olan Milliyetçi Hareket Partisinin yerel yönetim tecrübelerini Palandöken ilçemizin kıymetli vatandaşlarıyla buluşturmak, onlara hak ettikleri hizmeti sunmak, ilçemizi mamur hale getirmek; gelecek nesillere yaşanabilir bir İlçe bırakmak, akılcı, yenilikçi ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir yönetim anlayışını İlçemize hakim kılmak için Palandöken belediyesine talibiz ve kazanacağımıza yürekten inanıyoruz.”