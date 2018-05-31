MHP’li adaylara Şenkaya ve Oltu’da sevgi seli

Vatandaşlarla iftar açan MHP Milletvekili adayı Şimşek Akpınar, Cumhur İttifakı’na destek istedi.

MHP Milletvekili adayları Şenkaya ve Oltu ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

MHP Şenkaya ilçe teşkilatı ile birlikte kaymakam ve emniyet amirliğini ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayları Şimşek Akpınar ve Serhat Kılıç, ardından ilçe esnafını ziyaret ederek istişarelerde bulundular. Kendilerine gösterilen güler yüz ve ilginin 24 Haziran’da sandığa da yansıması temennisinde bulunan MHP Milletvekili adayı Şimşek Akpınar daha sonra Oltu İlçesi’ne geçti. Burada teşkilat mensupları ile kamu kurumlarını ziyaret eden Akpınar, iftar saatine kadar esnafı gezerek, sorunlarını not aldı.

Vatandaşlar ile birlikte iftar açan Akpınar ve Kılıç, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli’nin hiçbir hesap içinde olmadan ülkenin geleceği için fedakârlık yaptığını ifade ettiler.

15 Temmuz ve sonrasında MHP’nin elini taşın altına koyduğunu anımsatan Şimşek Akpınar, “MHP, bir siyasi partinin ötesinde bir dünya görüşünün, binlerce yıllık Türk devlet geleneğinin devamı niteliğindedir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra halkımız birçok teferruatı bir yana bırakarak birlikte hareket etme gayretini tekrar üst seviyeye çıkartmıştır. İşte Cumhur ittifakı da bu refleksin bir sonucudur ve bu ittifakı millet istemiştir. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortak kararları doğrultusunda inşallah milletimiz de bu birlikteliği parlamento seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en üst düzeyde destekleyerek gösterecektir” ifadelerine yer verdi.

24 Haziran seçimlerinde Erzurum’un Cumhur ittifakını ve özelde ise Milliyetçi Hareket Partisi’ni hak ettiği yere getireceğine inandıklarını ifade eden Akpınar, “Aziz milletimiz kendisini seveni ve kendisi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olanı asla yarı yolda bırakmaz. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı içerisinde halkını geleceğe taşımaya taliptir” diye konuştu.