MHP’li Adem Yurdigül gönüllerde taht kuruyor, ezberleri bozuyor

MHP’nin güler yüzlü ve sempatik adayı Yurdigül Aday adaylığı sürecinden itibaren 24 Haziran seçimleri için çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalarını büyük bir aşkla yapan Yurdigül Erzurum halkının sevgisini ve ilgisini kazandı. Neredeyse Erzurum’un tüm ilçelerini ziyaret ederek şimdiye kadar Erzurum’da görülmeyen bir seçim çalışması sistemi uygulayan Yurdigül köy, kasaba, ilçe, esnaf, iş adamı, ev hanımı, öğrenci, işçi ve memur farketmeksizin herkesi ziyaret ederek gönüllerde taht kuruyor.

MYK üyesi olması hasebiyle yüksek bir performansla çalışan Adem Yurdigül her gün hem sabah hem akşam saha çalışmaları yürütüyor. Herkesi kucaklayan ve pozitif iletişim kuran Adem Yurdigül, Gündüz saatlerinde ilçelere gidip halk ve esnafla bir araya geliyor daha sonrasında ise sokak sokak gezerek adeta dur durak bilmeden çalışıyor.

RAMAZAN PİDESİ YAPARAK HERKESİ ŞAŞIRTTI

Erzurum’da bir fırında iftar öncesi yaptığı üç hilalli ekmekleri halka dağıtarak dikkatleri üzerine çeken Adem Yurdigül, Erzurum halkının hem ilgisini gördü hem de takdirini topladı. Yaptığı bu çalışma sonrası sosyal medya ve ulusal basında adından söz ettiren Yurdigül ayırt etmeden her kesimden ve her yaştan vatandaşları ziyaret ederek herkesin gönlünü almayı başardı. Gittiği her yerde yoğun ilgi ve sevgi ile karşılaşan Adem Yurdigül, samimi ve sıcak tavırları ile halk tarafından sempatik ve sıcak bir vekil adayı olarak değerlendiriliyor.

HERŞEYİYLE TAM BİR DADAŞ

Erzurum’un meşhur cirit oyununu başarılı bir şekilde oynayan Yurdigül, çiftlik mahallesi ziyaretinde ata bindi ve cirit oynadı. Performansıyla halkın takdirini toplayan Yurdigül için ‘’ Tam bir Dadaş’’ yorumları yapıldı. Ramazan ayının son günlerinde Erzurum Cumhuriyet caddesinde seçim sürecindeki en büyük destekçisi eşi Hülya Yurdigül ile Erzurum’un en eski adetlerinden birisi olan halk dilinde Arafalık olarak bilinen bayram şekeri dağıtan Adem Yurdigül’e Erzurum halkından müthiş bir destek geldi. Kadın vatandaşlara çiçekte dağıtan genç milletvekili adayı Cumhuriyet caddesinde adeta izdiham oluşturdu. Halkın yoğun sevgisine karşılık vererek herkesin elini tek tek sıkan MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Adem Yurdigül hem Erzurum’un eski geleneklerini yaşattı hem de gönülleri fethetti. Sosyal medya üzerinden kendisini sahura davet eden öğrencilerin evine de konuk olarak giden Adem Yurdigül’ün bu ziyaretine sosyal medya üzerinden birçok takdir mesajı geldi, takipçileri tarafından halkın adamı, bizden birisi gibi yorumlar alan genç MHP’li aday, yaş, cinsiyet ve kesim farketmeksizin güler yüzü ve samimi tavırlarıyla her vatandaş ile olumlu iletişim kurarak seçmenlerden destek ve dualarını istedi.

ERZURUM TEMALI BİR KLİP İLE İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Sosyal Medya çalışmalarına çok titiz bir şekilde devam eden Adem Yurdigül, Twitter, Facebook ve İnstagram üzerinden Türk milleti ve Erzurum halkı için önem arz eden günler için paylaşımlar yaparak hiçbir özel günü atlamıyor. Özel günler için o günlerin ehemmiyetini anlatan videolar ve grafikler paylaşan Yurdigül bu anlamda da Erzurum’da ki seçim çalışmalarına çok farklı bir boyut kazandırdı. Son olarak Ülkücü sanatçı Ali Kınık tarafından bestelenen, çok sevilen ‘’ Ali Ayşe’yi seviyor’’ isimli şarkıdan uyarlanan ve seçim sürecinde Adem Yurdigül’e çok destek olan eşi Hülya Yurdigül’ün de yer aldığı klipte ‘’Adem Yurdigül geliyor’’ adlı seçim şarkısının eşliğinde Erzurum için tarihi öneme sahip mekanlar olan Aziziye ve Mecidiye tabyaları ile Çifte Minareli Medrese’de yapılan çekimlerle bir klip hazırlayan Adem Yurdigül Erzurum’un tarihi dokusu üzerinden mesajlar vererek Erzurum halkının gönlünü feth etti. Erzurum’da tüm zamanların seçim kampanyaları arasında ilk Milletvekili klibi olan bu klip Erzurum halkı ve medya tarafından şaşırtıcı olarak değerlendirildi. Seçim çalışmalarındaki klişeleri ve tabuları alt üst eden paylaşımlarıyla adından söz ettiren Adem Yurdigül. Erzurum’da daha önce görülmemiş bir seçim kampanya süreci yaşayarak bu anlamda ilkleri gerçekleştirdi.

GÜLER YÜZLÜ, SEMPATİK, HERKESİ KUCAKLAYAN BİR HALK ADAMI

Adem Yurdigül’ün yaptığı gezilerde en çok dikkat çeken unsur ise sempatik ve sıcak tavırları oldu. Esprili yaklaşımları, güler yüzü ve herkesi kucaklayan samimi tavırlarıyla MHP’nin güleryüzü olan Yurdigül protokol mesafesini halk ile arasına koymayarak samimi bir iletişim kurma başarısı gösterdi. Herkes tarafından takdir gören ve genç yaşta partisinin MYK üyesi olan Adem Yurdigül seçimlere az bir süre kala Erzurum’da adından ciddi şekilde söz ettirmeyi başardı.