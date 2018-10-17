İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP'liler Göğebakan'ı kutladılar

Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı, Erzurum Baro Başkanlığı’na üçüncü kez seçilen Talat Göğebakan’ı ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı, Erzurum Baro Başkanlığı'na üçüncü kez seçilen Talat Göğebakan'ı ziyaret etti.


MHP İl Başkanı Naim Karataş, MHP MYK üyesi Doç.Dr Gökhan Yazıcı ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Göğbakan'ı tebrik ederek kendisine ve yeni yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. İl Başkanı Karataş, "Avukatlık kutsal bir meslektir. Avukatlarımızın yetiştirilmesi anlamında, barolarımıza da önemli görevler düşüyor. Size, yönetim kurulu üyeleri ve diğer avukatlarımıza başarılar diyorum" diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baro Başkanı Talat Göğebakan, MHP İl yönetimine baro hakkında bilgiler verdi. Ziyaretinden ardından Göğebakan MHP İl Yönetimi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.