MHP’liler iftarda buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, partililerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirterek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“ Rahmet ve mağrifet dolu bu güzel Ramazan gününde, gönül ve ülkü birliği yaparak, omuz omuza yürüme zamanıdır diyerek dava arkadaşlarımızla bir arada olabilmek adına düzenlediğimiz iftar programımıza adeta rahmet yağdı. Böylesine anlamlı bir günde yeryüzünü yıkayan bu yağmurun, geçen bir yıl içinde işlemiş olduğumuz günahlarımızdan, hata ve ihmallerimizden arınmamıza vesile olduğunu düşünüyoruz. Bizler Türk Milleti olarak, her karış toprağının şehit kanlarıyla sulanmış, gözyaşlarının eksik olmadığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu tür zorluklarla karşı karşıya kalıyoruz diye bu cennet vatanın tek bir karış toprağından yada tek bir taşından vazgeçecek değiliz. Ülkemiz üzerinde dahili ve harici tezgahlanan oyunlar karşısında durabilmek için, dargınlıkları küskünlükleri bir kenara itip, kenetlenmeli birbirimize sımsıkı sarılmalıyız. Unutmayalım ki; bizim İstiklal Marşımız Korkma! diye başlıyor. Birlik ve beraberliğimizi daim ettiğimiz müddetçe düşman ne kadar sıklıkla hangi oyunlarla gelirse gelsin, damarlarında asil kan taşıyan Büyük Türk Milleti bu oyunların alayını bozacak güçtedir. Türk Milletinin sigortası olan bilge liderimiz Devlet Bahçeli ve büyük turan ülküsünün neferleri, ülkemize ve milletimize yapılacak olan her türlü kalleşliğin karşısında her daim dim dik durmaya hazırdır. Devlet-i ebed-müddet kılmayı şiar edinen biz ülkücüler, bu ülkeyi karşılıksız sevenler olarak devletimiz üzerinde oynanan hiçbir oyunun sonuca ermesine müsaade etmeyeceğiz. Liderimiz Devlet Bahçeli öncülüğünde gerek ülkemiz içerisindeki gerekse partimiz içerisindeki bütün fitne ateşini söndürerek, olması gereken birlik ve bütünlüğü yeniden sağlayacağız. Çünkü biz yeminimizi henüz unutmadık. Mücadelemiz milliyetçi Türkiye ‘ye, Turan ’a kadardır. Mücadelemizde hiç bir engel tanımayacağız. Yılmayacağız, yıkılmayacağız.”

Düzenlenen iftar yemeğine yönetim kurulu üyeleri ve birçok partili katıldı.