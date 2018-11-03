MHP'ye destek açıklaması

Uzundere ilçesinden bir grup vatandaş MHP il Başkanlığını ziyaret ederek, 31 Mart 2019 mahalli idare seçimlerinde, MHP'ye destek vereceklerini belirtti.

MHP İl Başkanı Naim Karataş burada yapmış olduğu konuşmada, “31 Mart 2019 yerel seçimlerine Erzurum'da MHP'nin iddialı gireceğini kaydederek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana değerli halkımızla yan yana ve iç içe olduk, onların dertleriyle dertlendik. Halkımıza daha iyi hizmet sunmanın gayretiyle çalıştık. Teşkilatlarımızda birlik ve bütünlüğü sağladık. Çok şükür bugün geçmişte yapmış olduğumuz çalışmaların meyvelerini topluyoruz. Mahalli idare seçimlerine teşkilat olarak hazırız ve şehrinizin tüm belediyelerine talibiz. Koymuş olduğumuz hedeflerimize ulaşmak için iddialı bir seçim çalışması yapacağız. Halkımızın karşısına hizmet aşkını yüreğine kazımız, halka hizmeti en ulvi görev olarak benimsemiş, iddialı isimlerle ve iddialı projelerle çıkacağız. İnanıyorum ki bugüne dek yapmış olduğumuz çalışmalar halkımız nezdinde karşılık bulacak ve 31 Mart'ta Erzurum'a üç hilalin mührü vurulacaktır” dedi.