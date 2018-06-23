MHP’ye Horasan’da sevgi seli

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı tarafından koordine edilen Horasan İlçe miting programına MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MHP Horasan İlçe Başkanı Köksal Çerçi katıldı.

Horasan halkının yoğun ilgi gösterdiği mitingde konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Cumhur ittifakını anlatı. “MHP’nin her daim devletin ve milletin yanında olduğunu” belirterek, “Türk milletinin ezeli istikrarı ve devletimizin bekası için MHP’ye destek vermelisiniz” dedi.

Miting sonrası İlçe esnaflarına ve vatandaşlara bir araya gelerek, ilçe ahalisiyle sohbet eden başarılı il başkanı Naim Karataş, “Türkiye’nin güçlenmesi ve milletimizin yükselişi MHP’nin iktidarıyla orantılıdır. Dünya ölçeğinde milletimizi hak ettiği noktaya yükselişi güçlü bir meclisle gerçekleşecektir. Bunun içinde MHP’nin mecliste güçlü olması gerekmektedir.” diyerek vatandaşlardan MHP’ye destek istedi.