Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2018 11:43

MHP’ye Horasan’da sevgi seli

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı 24 Haziran Milletvekilliği seçim çalışmaları kapsamında düzenlemiş olduğu son mitingini Horasan ilçesinde gerçekleştirdi.

MHP’ye Horasan’da sevgi seli

23 Haziran 2018 11:43


Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanlığı tarafından koordine edilen Horasan İlçe miting programına MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr.Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MHP Horasan İlçe Başkanı Köksal Çerçi katıldı.


Horasan halkının yoğun ilgi gösterdiği mitingde konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Cumhur ittifakını anlatı. “MHP’nin her daim devletin ve milletin yanında olduğunu” belirterek, “Türk milletinin ezeli istikrarı ve devletimizin bekası için MHP’ye destek vermelisiniz” dedi.


Miting sonrası İlçe esnaflarına ve vatandaşlara bir araya gelerek, ilçe ahalisiyle sohbet eden başarılı il başkanı Naim Karataş, “Türkiye’nin güçlenmesi ve milletimizin yükselişi MHP’nin iktidarıyla orantılıdır. Dünya ölçeğinde milletimizi hak ettiği noktaya yükselişi güçlü bir meclisle gerçekleşecektir. Bunun içinde MHP’nin mecliste güçlü olması gerekmektedir.” diyerek vatandaşlardan MHP’ye destek istedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç