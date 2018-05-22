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22 Mayıs 2018 15:24

Mili Eğitim Müdürü Yıldız, Ortaokul Müdürleri ile biraraya geldi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Erzurum Lisesi Kültür Sitesi’nde merkez üç ilçedeki Ortaokul Müdürleri ile “2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirilmesi ve Ortaöğretim Kurumlarına Kayıt Sistemi” ile ilgili toplantı yapıldı.

Mili Eğitim Müdürü Yıldız, Ortaokul Müdürleri ile biraraya geldi

22 Mayıs 2018 15:24


İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız başkanlığında yapılan toplantıya müdür yardımcıları Samih Kır, İsmail Bağrıyanık, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Zinnur Şimşek, Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ve Merkez üç ilçede bulunan ortaokul müdürleri katıldı.


İl Müdürü Ercan Yıldız; eğitim öğretim yılının genel bir değerlendirmesini yaptıktan sonra müdürlere; öğrencilerimizin liselere yerleşmesinde en büyük görevin kendilerine düştüğünü, okullarından mezun olan öğrencilerin lise tercihlerini doğru yapabilmeleri için onlarla birebir ilgilenmeleri gerektiğini söyledi. Yıldız, konuşmasının devamında; öğrenci velileriyle bir araya gelmelerini tercih konularında yardımcı olmalarını, onlara her konuda rehberlik etmelerini ilimizde bu anlamda başarıyı birlikte yakalayacaklarını söyledi.


Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) çalışanlarından Muhammet Gürgen´in bir sunum yaptığı toplantı karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.




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