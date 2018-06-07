Milletvekili Adayı Çığlık, ilçelerde ev ev dolaşıyor

Kadınlara AK Parti’nin sosyal politikalarını anlatan Çığlık, AK Parti Pasinler İlçe Başkanlığı’nı ziyaret ederek, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yapan Çığlık, 24 Haziran Seçimleri’nin önemine dikkat çekti. Çığlık, ilçedeki seçim çalışmalarına Pasinler’in Tepecik Mahallesi’nde de devam etti. Milletvekili Adayı Çığlık, çat kapı ev ziyaretlerinde bulunarak, 24 Haziran için destek istedi. Pasinler’in merkez mahallelerinde de çalışmalarda bulunan Çığlık, çalınmadık kapı bırakmadı. İftar öncesi de Altınbaşak Mahallesi’ni ziyaret eden Çığlık, burada hanımlarla birlikte iftarını açtı. İftar sonrası kahvehane ziyaretleri yapan Milletvekili Adayı Çığlık, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Çığlık, burada yaptığı konuşmada, “AK Parti ile birlikte ülkemiz inşallah muhasır medeniyet seviyesine ulaşarak Dünya ekonomisine yön veren bir ülke olacak. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada güçlü bir şekilde Dadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti’mize destek verip büyük bir oy oranıyla 24 Haziran’da yedi düvele, milli mücadelenin mihenktaşı Erzurum’dan tüm dünyaya güçlü bir demokrasi dersi vereceğiz. Pasinler’de şanlı ecdadımızın 1048’de verdiği o günkü mücadeleyi şimdi yedi düvel karşısında veriyoruz. İşte bu nedenle şunu söylüyoruz. Bu mücadele sade bir mücadele değildir. 24 Haziran Türkiye’nin, çocuklarımızın ve yarınlarımızın mücadelesidir" dedi.