Milletvekili Altınok, Başkan Bulutlar'ı ziyaret etti

Ziyarette konuşan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'a teşekkür etti.

Ak Parti Milletvekilimizin ve Hükümetimizin güzel çalışmalar yapacaklarına inandıklarını ifade eden Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, “Milletvekilimiz Sayın Selami Altınok çok yoğun geçen meclis gündeminin ardından Erzurum'daki çalışmaları kapsamında bugünde Belediyemizi ziyaret etti, yaptığı bu nazik ziyaretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Sahsında Sayın Milletvekilimiz Selami Altınok'un gerekse de diğer milletvekillerimizin şehrimiz için ülkemiz için faydalı hizmetler yapacaklarına, güzel hizmetlerin altına imza atacaklarına yürekten inanıyorum. Rabbim yardımcımız olsun, başarılar diliyorum” dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise, Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ın çok tecrübeli bir yönetici olduğunu ve başarılı hizmetlerde bulunduğunu ifade etti. Milletvekili Altınok, “ Palandöken Belediyemiz hizmetlerin halka seri ve süratli bir şekilde ulaşması anlamında ayrı bir konuma sahiptir. Başkanımız Orhan Bulutlar, yaklaşık 15 yılı büyükşehir de teftiş kurulu başkanlığı yapmış, 10 yıldır da belediye başkanlığı, sivil toplum kuruluşları içerisinde hizmet etmiş çok tecrübeli ve deneyimli bir isim olduğu için yerel hizmetlere yabancı olmayan bir konumda. Duruşu, yapısı ve bugüne kadar yaptığı hizmetlerle Palandöken İlçemize önemli kazanımlar sağlayan bir Başkanlık modeli ortaya koydu. Umarım uzun yıllar Palandökenimize hizmet eder” dedi.