Milletvekili Aydemir Aşkale’de

Erzurum Milletvekili Aydemir ilçe ziyareti kapsamında İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu’yu makamında ziyaret etti.

İlçe Kaymakamlık binasında gerçekleşen ziyarette Milletvekili Aydemir’e İlçe Belediye Başkanı Şenol Polat, Ak Parti İlçe Başkanı A.Kerim Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, İl ve İlçe meclis üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Emine Aras, Gençlik Kolları Başkanı Nabi Varınca ve partililer eşlik etti.

Kaymakam Mehmet Aksu, Milletvekili Aydemir’e ilçeye yapılması gereken projeler hakkında bilgiler verdi.

Samimi ve sıcak bir oramda gerçekleşen ziyarette İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu , İbrahim Aydemir’e ilçeye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Daha sonra hep birlikte ilçede Milli Eğitim Bakanlığına ait faaliyet gösteren okullardaki yapılan özel derslikler projelerin uygulanacağı alanlar gezildi.