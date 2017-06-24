Milletvekili Aydemir: “Bayram, iman kardeşliğimizin tezahürüdür”

Bayramın İman kardeşliğinin tezahürü olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, “Milli Şairimiz Mehmet Akif’in ifadesiyle niyazımız ‘Semadan arza nigah eyledikçe aynı hilal/Umum alem-i İslamı mübtehic görsün’ kaydıdır. Yani tüm kainat, aynı ve tek hilalle bayram burcuna giren İslam alemini sevinçte de ortak görsün. Umudumuz, bayramın ufkunda beklentimiz budur” ifadesini kullandı.

Ramazan Bayramının rahmet, bereket ve mağfiret iklimi olan Ramazan ayının ilahi bir mükafatı olduğunu, bu özel mana taşıyan zaman diliminin ‘bütün inananlar kardeştir’ mesajını ifade ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, “Milli Şairimiz Akif’in; Sen ey cihan-ı muvahhid ki mah-ı gufranı/Mücahadeyle geçirdin Huda rızası içün;/Nasib-i pakini al durma han-ı kudretten/Helal olur sana Hakk’ın naim ü lütfu bugün/Odur tevakkuumuz bar-gah-i Mevladan/ Ki iyd-i fıtri said eylesin cihana bütün;/Semadan arza nigah eyledikçe aynı hilal/Umum alem-i İslamı mübtehic görsün.’şeklinde kayıt ve tarif ettiği bayram ruh ve manasına gönüllerimizi teslim etmeli, birlik, dirlik ve beraberlik imanımızla oluşturduğumuz ezeli safı sık tutmalıyız” dedi.

‘Can bula cânânını, bayram o bayram ola’

Mekki manaya yüreklerini adamış mütefekkir ve ediplerin bayramın kaydettiği özel mesajı, yine hususi bir incelik ve hassasiyet ile tarif ettiklerini bildiren Milletvekili Aydemir, “Bizim Dadaş terbiyemizin ufku Efe Hazretlerinin, ‘Can bula cânânını, bayram o bayram ola/Kul bula sultanını, bayram o bayram ola/Hüzn-ü keder def ola, dilde hicap ref ola/ Cümle günah af ola, bayram o bayram ola’ duasına bir kez daha amin diyor, Merhum abdurrahim Karakoç’un, “Âlem-i İslâm’a rahmet su gibi /Aksın, bayram olsun bayramlarınız/Evleriniz cennet kokusu gibi/ Koksun, bayram olsun bayramlarınız/ Ne makam ne para olamaz ölçek/Kurtuluş İslam’da vallahi gerçek/Bu mübarek sevda bizleri tek tek/ Yaksın bayram olsun bayramlarınız ” dileklerini yürekten paylaşıyoruz. Milli irade vicdanına damga vuran rabiamız, “tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet”ahid ve kararlılığımızı yineliyor, mukaddesatı için canlarını adayan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyoruz” açıklamalarında bulundu.