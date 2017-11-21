Milletvekili Aydemir ÇSGB Bütçesinde konuştu

Türkiye her sahada olduğu gibi çalışma hayatında ve sosyal güvenlik alanında da zirveye yürüyor. Hedef 2023, ufuk 2071.’ dedi.

AYDEMİR AK REFORMLARI DİLE GETİRDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2018 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu aşamasındaki görüşmelerde söz alan Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti iktidarlarıyla birlikte çalışma hayatında gerçekleştirilen reformlara ve hayata geçirilen yatırımlara değindi.

AYDEMİR ÜÇ TEMELİ AÇIKLADI

Milletvekili Aydemir, ‘Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız kapsamında on beş yıldır geliştirilen reformların, hayata geçirilen yatırımların sırrı şudur: Meselelere kendi gözümüz ve kendi özümüzle bakmak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız kapsamında ufuk olan ak anlayışın üç temeli var: İnsanımıza gelecek korkusu yaşatmamak, insanımıza yaşama arzusu katmak, bilgi çağ ve ekonomisi ekseninde değişimleri denetleyerek, çağın gereği ışığında insanımıza layık hizmet üretmek. ‘ dedi.

AYDEMİR TOFFLER’İN TESPİTLERİNİ AKTARDI

Konuşmasında Türkiye’deki değişim süreci ele alan Milletvekili Aydemir Fütürist Toffler’in tespitlerine yer verdi. Milletvekili aydemir, ‘Türkiye’de daha ziyade “Şok” ve “Üçüncü Dalga” eserleriyle tanıdığımız fütürist Alvin Toffler küresel boyutta kabul gören bir tespitinde “Değişimi yok edemeyiz çünkü bunu kontrolümüz dışındaki yerler oluşturur ama bu değişimi idare edebiliriz.” diyor ve ekliyor, uyarı sadedinde ekliyor: “Değişimin hızı başlı başına temel bir güçtür. Bu hızlanan itme, sosyolojik olduğu kadar kişisel ve psikolojik sonuçlar da doğurmaktadır. İnsanoğlu, kendinde olduğu gibi toplum içinde de değişimin hızını denetlemeyi öğrenemezse uyum sağlayamamanın kötü sonuçlarıyla karşılaşacak demektir.” Bu tespitler, bilgi çağında ayakta kalma ve bilgi ekonomisinde var olmanın da reçeteleri gibi çünkü değişim durdurulamayan bir hakikat. Türkiye’de 2002’den bugüne her alanda bir değişim ve dönüşüm yaşıyor, yine her alanda değişim hızına eş reformlar ve yatırımlar kayda geçiyor. Bu sahalardan ve belki en önemlilerinden birisi de çalışma hayatımız ve sosyal güvenliğimizdir. Çalışma hayatımızda çağdaş değişimleri yöneterek ülkemize bu manada ufuk kazandıranlara müteşekkiriz. ‘diye konuştu.

ÇALIŞMA HAYATINDA ÜÇ ÖNEMLİ REFORM

Ak Parti Döneminde kurulan SGK’nın başlı başına bir reform olduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘İnkârı kabil olmayan birkaç not düşüyorum: AK PARTİ dönemiyle birlikte çalışma ve sosyal güvenlik alanında gerçekleştirilen en büyük reformun adı Sosyal Güvenlik Kurumudur. Yine, Çalışma hayatımızı düzenlemek, istihdam alanları belirlemek ve insanımızın emeğini katma değere dönüştürmek, insan kaynaklarımızı layık olduğu düzeye taşımak adına hayata geçirilen en kapsamlı yatırım Türkiye İş Kurumudur. Nitelikli iş gücü hedefi doğrultusunda işlevimizi ifadede en büyük hizmetlerden birisi Mesleki Yeterlilik Kurumudur. Bu kurumlarla iftihar ediyoruz, ihdas edenlere de bir büyük muhabbet besliyoruz ‘ kaydını düştü.

AYDEMİR SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJESİNE ATIFTA BULUNDU

AK PARTİ iktidarlarıyla birlikte çalışma hayatı ve ilgili bakanlık misyonuna yeni kavramlar, kazandırıldığını, Türkiye’nin bu alanda Dünyanın örnek aldığı ülkelerin başına geçtiğini belirten Milletvekili Aydemir şunları söyledi: ‘ Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği projesi bunlardan birisi. İşsizlik sigortası hayal edilemezdi, akıllara gelmezdi; elhamdülillah, bizimle beraber hayat buldu. Kısa çalışma ödeneği uygulaması, Ücret Garanti Fonu, iş kaybı tazminatı, aktifin yanı sıra pasif istihdam programları, toplum yararına çalışma programı, çalışan annelere yönelik yarım çalışma ödeneği uygulaması, işlerin geleceğine yönelik planlaması Bunların kahir ekseriyeti bir ilki ifade ediyor..

Hayata geçirilmiş bir ilk, bu çok değerli bir şey. Artık köy muhtarlarından koruculara dek hemen herkesin sosyal güvenliğe kavuştuğu bir Türkiye’den söz ediyoruz ve böyle bir Türkiye’yle de hakşinas, ehli vicdan herkes gurur duyuyor, biz gurur duyuyoruz. ‘

AYDEMİR’DEN SOSYAL HUKUK DEVLETİ VURGUSU

AK Parti dönemiyle birlikte Türkiye’de Sosyal Hukuk Devleti anlayışının hakim hale geldiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Aynı zamanda AK Parti dönemi aynı zamanda sosyal hukuk devleti anlayışının hakim kılındığı dönemdir. Bunun en net ifadesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın atılım, yatırım ve reformlarıdır. Ak iktidar anlayışından önce herkesin, her kesimin genel sağlık sigortası kapsamı içinde olmasını hayal dahi edemezdik. Şimdi hayat buldu, Allah razı olsun bulduranlardan. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurgusuyla, sosyal refah ve sosyal güvenlik alanında artık Türkiye modeli konuşuluyor, ta Amerika’da bile. Bu noktaya geldik, inceleniyor, örnek alınıyor. Çünkü biz -yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle- insanı eşrefi mahlûkat ve küçük evren olarak gören ve devlet felsefesini “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” anlayışı üzerine kuran bir medeniyetin mensuplarıyız. Biz, geçtiğimiz on dört-on beş yılda sağlıkla birlikte sosyal güvenliğin bütün alanlarında, üstelik de tüm tarafların uzlaşmasıyla çok büyük reformları hayata geçirmiş bir ülkeyiz. Çünkü arkadaşlar biz Türkiye’ye sevdalıyız. ‘ dedi.

ALLAH’A DAYAN, SAYE SARIL, HİKMETE RAM OL..

Konuşmasının nihayetinde Türkiye’nin AK Ufukta emin ve kararlı bir yürüyüş sürdürdüğüne dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Nihayet şöyle söyleyeyim: Artık, çalışma hayatımızda ve sosyal güvenlik alanında kararlı ve sürdürülebilir bir denge var. Türkiye her sahada olduğu gibi çalışma hayatında ve sosyal güvenlik alanında da zirveye yürüyor. Hedef 2023, ufuk 2071; millî iradeyle birlikte, milli iradeye teslimiyetle. Müsaade ederseniz sözlerimi, çağlar üstü tefekkür mimarımızın “Mâzîdeki hicranları susturmaya başla / Evlâdına sağlam bir emel mâyesi aşla / Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol / Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.” dizeleriyle tamamlıyorum. Bütçemiz Allah’ın izniyle hayırlı olacak, bereket diliyorum. ‘ dileğinde bulundu.