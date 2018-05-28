Milletvekili Aydemir: ‘Dadaşlara minnettarız’

‘ dedi.

DADAŞLARDAN TARİHİ DURUŞ

‘Dadaşlar ülkeyi çağlarüstü konum ve kuvveye eriştirmekte kararlı önderimize gösterdikleri sadakatle yine ve yeni bir tarihi duruş sergilemişlerdir. ‘ yorumunu yapan Milletvekili Aydemir, ‘Nur yüzlü Alvarlı Efe torunları, ağzı dualı Nene Hatun ahfadı yüzbinler, bu şehrin manasını tasvir ve tarif eden dadaş kanaatini ortaya koymuşlar ve 2023’e doğru lider Ülke Türkiye hedefinin önderi Sayın Cumhurbaşkanımızın ufkunda bir kez daha bir vefa kararlılığıyla buluşmuşlardır. Minnettarlığımızın hududu yoktur’ değerlendirmesinde bulundu.

ERZURUM İKİ MÜSTESNA VE MUHTEŞEM YÜKSEKLİĞİ MİSAFİR ETTİ

Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’da iki müstesna ve muhteşem yüksekliği misafir ettik. Faziletin, nefisten feragatin mümessili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanımız Binali Yıldırım’ın katılımıyla 24 Haziran için besmele çektik. Bu hal için dadaşlar, Siftahı bizden bereketi Allah’tan derler. Biz de bir dadaş imanıyla aynı kararlılığı sergiliyor, ‘Lider ülke Türkiye için, mazlumların ahının, mağdurların gözyaşlarının dinmesi için AK Ufka doğru, Dadaş kararlılığıyla ‘Haydi Bismillah’ diyoruz. ‘ dedi.

VAKİT TÜRKİYE VAKTİ

‘Vakit Türkiye Vakti’dir, diyen Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız ilk mitingini Erzurum’da gerçekleştirerek Erzurum’a verdiği ehemmiyeti, dadaş sadakat ve vefasına inancını ortaya koyduğu gibi aynı zamanda mübarek Aziziye ruhuna güvenini beliğ şekilde vurgulamıştır. Dadaşlar bu hürmet ve muhabbet eksenli duruşlarıyla Türkiye’nin 2023 yolundaki muazzez kaderinde bir iman gücünün ifadesi olmuşlardır. Cumhurbaşkanımız dadaşları, Dadaşlar da Cumhurbaşkanımızı yürekten seviyor.’ yorumunu yaptı.