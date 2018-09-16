Milletvekili Aydemir, Dadaşların dolar tepkisine ortak oldu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Dadaşların dolar tepkisine ortak olarak, “Dadaşlar Kur'u kurşuna çevirme girişimine ve bu oyunu sahneye koyanlara milli bir kararlılıkla ortak bir duruş sergiliyor. Erzurumlu esnaf, eşraf ve halkın, hasılı dadaş vicdanının kaydı ayni: ‘Bırakınız yabancı parayla alışveriş yapmayı, akıldan geçirmeyi bile ihanet sayıyoruz.' Bu insani yüksekliğin ve dadaş asaletinin vurgusudur.” dedi.

Dadaşlardan yerli ve milli duruş

Erzurum'da halkın dolar üzerinden sahnelenen ekonomiye suikast girişimi karşısında yerli ve milli metanetle durduğunu, Dadaşların bu oyunu bozma odağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın safında yer alma kararlılığı sergilediğini belirten Aydemir, “Böyle bir iman karşısında ihanet odakları bir kez daha perişan olacaktır. Yüce rabbim İslam'ın kılıcı olan milli iradenin yardımcısıdır” değerlendirmesinde bulundu.

‘Vakit Türkiye vakti'

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Erzurum'daki çalışmalarını Aşkale, Ilıca ve kent merkezlerinde gerçekleştirdiği istişare ziyaretleriyle sürdürdü. Aşkale merkez ile Çayköy ve Küçükgeçit köylerinin konuğu olan Aydemir, Ilıca'da esnafla görüştü, ekonomiye ilişkin son gelişmeler konusunda halk ve esnafın nabzını tutu. Emirşeyh mahallesinde dadaşlarla istişare eden Aydemir, Çırçır'da Erzurum mahalle kültürünü yaşayan çocukların coşkularını paylaştı.

Aydemir'den Aşkale buluşması

Milletvekili Aydemir, Aşkale ziyareti kapsamında AK Parti İlçe Teşkilatı mensuplarıyla bir araya geldi. İlçe Başkanı Abdulkerim Polat ve yönetim kurulu üyeleriyle gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunan Aydemir, hayatını kaybeden AK Parti Meclis üyesi Sinan Boyacı'nın babası Mucip Boyacı'nın kılınan cenaze namazına katıldı.

Çayköy'de Dadaş vicdanı

Aşkale AK Parti Yöneticileri ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Koçan'la birlikte Çayköy'de ağırlanan Milletvekili Aydemir, köy sakinlerinin AK Hizmet dönemi değerlendirmelerini aldı, beklenti ve öngörülerini dinledi.

Aydemir, “Aşkale Çayköy'ün gönlü gani muhtarı ve hakşinas hemşehrilerimiz, Köylerimize yapılan hizmetleri AK Parti'den öncesiyle kıyas dahi büyük haksızlık olur; konfor olarak şehirden bir kesit haline geldik.” dedi.

Çayköy'de Raci Değer'in anne acısına ortak olan Aydemir, “Allah tek resul hak' teslimiyetiyle ömrünü tamamlayan büyüğümüzün mekanı cennettir inşallah. Rahmet olsun” niyazında bulundu.

Küçükgeçitlilerin milli irfanı

Milletvekili Aydemir ve beraberindekilerin Aşkale'deki bir diğer durağı Aşkale'nin Küçükgeçit mahallesi oldu. Muhtarlık binasında Küçükgeçitlilerle bir araya gelen Aydemir, 2002-2017 sürecinde kaydedilen kırsal alan altyapı ve üstyapı dönüşüm yatırım ve çalışmalarını aktardı. AK dönemle birlikte kırsalda yaşam kalitesinin yükselmesi ve göçün önlenmesine yönelik reform niteliğinde bir yaklaşım kaydedildiğini bildiren Milletvekili Aydemir, altyapısı olmayan köy kalmadığını, sosyal yaklaşım içinde köylerdeki ihtiyaç sahipleri ve yaşlılara destek odağında hizmet üretilmeye devam edildiğini bildirdi.

Dadaşlar ak lidere minnettar

Küçükgeçit sakinlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnet ve vefa hissiyatında buluştuklarına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, “Devasa yürek taşıyan muhtar İsmail ağabey, AK Parti‘nin köylerine, Erzurum'a, bölgeye ve ülkeye eşsiz hizmetler taşıdığını söylerken, Küçükgeçitliler de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a minnettar olduklarını ifade ettiler. Bu kalbi bir yaklaşım. Samimi, temiz ve içten. Dadaş vicdanı her dem hakkı teslim ediyor.” dedi.

Ilıcalılarla gündem değerlendirmesi

Milletvekili Aydemir'in hafta sonunda bir diğer durağı da Ilıca oldu. Ilıca sakinlerinin ağırladığı Aydemir, gündeme ilişkin istişarelerde bulundu. Aydemir, ‘Kaplıca cenneti Ilıca'mızda hemşehri istişaresi huzur katsayımızı artırdı. Kur'u kurşuna çevirme girişimine tepki gösteren Ilıcalılar, “Bırakınız yabancı parayla alışveriş yapmayı, akıldan geçirmeyi bile ihanet sayıyoruz.” notunu düştüler. Bu duruş bize Milli şairimiz Mehmet Akif'in; ‘Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir/ Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz/ Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz' vurgusunu tedai ettirdi. Rabbim bu yerli ve milli duruşu ve ona ilham veren milli irade imanını daim ve sabit eylesin.' niyazında bulundu

Kent merkezinde istişare turu

Aşkale ve Ilıca ziyaretleri sonrasında kent merkezinde çalışmalarını sürdüren Milletvekili Aydemir, esnafla buluştu, son ekonomik gelişmeleri ele aldı. Esnafın şer odaklarınca dolar üzerinden sergilenen oyunları bozma kararlılığı içinde bulunduğuna işaret eden Aydemir, “Esnaf ziyaretlerimizde, işyeri sahipleri, çalışanları, suni fiyat artışına doğal kontrol oluştuğunu, vatandaşın bu durumu sorgulayıp ilgili firmaları şikayet ettiğini söylediler. Kötü komşu bu konuda da milletçe bilinç sıçraması yaşamamıza vesile oldu.” yorumunu yaptı.

Emirşeh esnafıyla meşveret

Gün içindeki çalışma programı kapsamında Tebrizkapı Emirşeyh bölgesi esnafıyla bir araya gelen Aydemir, “Hep söylüyoruz ki, AK Parti kadrolarına rotayı millet çizer. Bunun biricik yolu ise vatandaşla iç içe olmaktan geçiyor. Kahvehanede, köy oturma odasında, cami avlusunda. Bu hale son örnek: Emirşeyh Camii yanında hemşehrilerimizi, gençleri dinlemenin hazzı. Dadaş irfanından beslenmek gibi büyük bir nimeti yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hürmet ve bağlılıkta yarışan dadaşlarla istişare, ruhumuzu yeniliyor.” ifadesine yer verdi.