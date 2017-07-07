Milletvekili Aydemir: ‘Erzurum ulaşımda Ak Çağını yaşıyor’

Aydemir, ‘AK Önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Erzurum’u bir ulaşım kenti konumuna kavuşturan AK kadrolara müteşekkiriz.’ ifadesini kullandı.

AYDEMİR’E KARAYOLLARI BRİFİNGİ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Karayolları 12.Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Bölge Müdürü Enver Şerif Bağ’dan Erzurum’da gerçekleştirilen yatırım çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bölge Müdürü Bağ’la Erzurum Karayolları ulaşım ağı yatırımlarının son durumlarıyla ilgili istişarelerde bulunan Milletvekili Aydemir, daha sonra değerlendirmede bulundu.

MİLLETVEKİLİ KARAL’IN ERZURUM ZİYARETİ VE OVİT

AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal’ın Erzurum ziyaretinde Ovit Tüneli üzerine bir değerlendirme yaptıklarını, süreci, yatırımın bölgede üreteceği katma değeri ve yatırım vizyonunu ele aldıklarını hatırlatan Milletvekili Aydemir, Bölge Müdürü Bağ’la Ovitle ilgili gelişmeleri ele aldı.

AYDEMİR’İN DEĞERLENDİRMESİ

Ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede, AK Parti’nin Ulaşım sektörü bazında da tarihi atılımlar gerçekleştirdiği, ulaşımda reform dönemi yaşandığını belirten Milletvekili Aydemir, Erzurum ve Doğu Anadolu Bölgesinde ulaştırma yatırımlarıyla adeta çağ atlandığını, yıllara sari, kangren olmuş ulaşım sorunlarının AK Yaklaşımla çözüldüğünü belirtti.

ERZURUM TÜNELLERLE ÖRÜLÜYOR

Sevgi Yolu Projesi kapsamında Erzurum’u Karadeniz’e, Karadeniz’i Güneydoğu Anadolu Bölgesine ulaştıran, Erzurum’a liman kenti kimliği kazandıracak tarihi yatırım Ovit Tüneli’yle birlikte, Erzurum’da 7 tünel yatırımının da devam ettiğini aktaran Milletvekili Aydemir, Dallıkavak, Kırık,Kop, Pirinkayalar, Palandöken, Kireçli ve Çirişli tünellerinin hizmete girmesiyle birlikte il ve bölgenin ulaşımda cazibe merkezi konumunu güçlendireceğini söyledi.

‘ERZURUM ULAŞIMDA ÇAĞ ATLADI’

Erzurum’un sağlık, eğitim, turizm, enerji de olduğu gibi ulaştırma sektörü ölçeğinde de tarihi bir dönem yaşadığına dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’u sivil havalimanına kavuşturan AK Parti iktidarı, karayollarını adeta yenilemiş, Erzurum karayolları duble yollarla yeniden örülmüştür. Bin 72 kilometrelik devlet yoluna sahip olan ilimiz karayollarının yüzde 58’lik bölümü, 588 kilometrelik kısmı duble yol ağıdır. Bu Erzurum adına gıpta edilecek bir düzeydir. Bu ulaşımda AK damgadır.’ dedi.

DEVAM EDEN YOL YATIRIMLARI

Dallıkavak, Kırık,Kop, Pirinkayalar, Palandöken, Kireçli tünelleriyle birlikte, Erzurum-İspir, Erzurum -Bingöl, Erzurum Horasan-Eleşkirt, Erzurum- Tekman, İspir-Tortum yol yatırımlarının sürdürüldüğü ve tamamlanma aşamasına geldiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, Tarihi İpek Yolu’nun merkezlerinden olan Erzurum’da tarihi köprü ve ulaşım merkezlerinin ihya edildiğini, Tarihi Sultanhamit, Tarihi Hacıbekir ,Tarihi Pehlivanlı ve Tarihi Çobandede Köprülerinin restore edildiğini, tarihi Karaz köprüsündeki restorasyon çalışmaları kapsamında Çöğender, Tifnik ve Mülk köprülerinin de ihya edileceğini açıkladı.

KIRIK TÜNELİ

Değerlendirmesinde, Erzurum merkezli olarak gerçekleştirilen Tünel yatırımlarının önemine değinen Milletvekili Aydemir, Kırık Tüneliyle Erzurum-İspir yolunun 33 kilometre kısalacağını, Ovit, Zigana ve Cankurtaran tünelleriyle birlikte bölgenin çağdaş bir ulaşım ağına kavuşacağını kaydetti.

KOP TÜNELİ

Erzurum-Bayburt yolu üzerinde bulunan Kop dağının kış aylarında geçit vermediği, bu sorunun da AK yaklaşımla çözülerek KOP Tüneli Projesinin hayata geçirildiğini aktaran Milletvekili Aydemir, çift tüplü 13 kilometrelik tünel yatırımının tamamlanmasıyla birlikte mevsimsel sorunların ortadan kalkacağını, ulaşım süresinin kısalacağını ve bölgenin sosyo ekonomik konumunun güçleneceğini ifade etti.

‘AK ÖNDERİMİZE MİNNETTARIZ’

9 kilometrelik Kireçli, 3.3 kilometrelik Pirinkayalar, 25 kilometrelik Palandöken, 10 kilometrelik Çirişli tünelleri yatırımlarının da AK iktidar eseri olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, bu eserlerin Erzurum ve Bölgeye karşı AK yaklaşımın ifadesi olduğunu anlatarak, ‘Erzurum’u öngördüğü yatırımlarla yeniden tarihi ulaşım vizyonuna kavuşturan AK Önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanımıza minnettarız.’ dedi.