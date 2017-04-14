Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 14:32

Milletvekili Aydemir Karayazı’nın konuğuydu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Yüreğini mukaddesatımızın gereği olarak kardeşlik, birlik ve beraberlikte buluşturanlar, Bayrak, Vatan, Millet ve Devletin tekliğine nefsini adayanların adresi Karayazı ‘evet’ diyor.

Milletvekili Aydemir Karayazı’nın konuğuydu

14 Nisan 2017 14:32

‘ dedi.


KARAYAZI’NIN MAAŞALLAHI VAR


AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi paylaşım etkinlikleri kapsamında Karayazı’daydı. Evet kararlılığı içindeki Karayazılılar tarafından ilçe girişinde coşkuyla karşılanan Milletvekili Aydemir, Karayazı AK Parti ilçe Başkanı Servet Tutkun ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Karayazı Kaymakamlığı ve Belediyesini ziyaret ederek ilçe gündemi ve ekonomik yatırım süreci hakkında bilgi aldı. Milletvekili Aydemir, ‘Karayazı Belediyemiz kayıp 2,5 yılı telafi etmeye çalışıyor. Gayret ve uyum had safhada. Maaşallah. ‘yorumunda bulundu.


AYDEMİR KARAYAZI KANAAT ÖNDERLERİYLE BULUŞTU


Karayazı merkezde esnafın konuğu olan, kanaat önderleriyle buluşan Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi odağında Anayasa Değişikliği paketiyle ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu, istişare etti. Milletvekili Aydemir, ‘13 Nisan’a Karayazı ziyaretimizle Bismillah dedik. Güçlü Türkiye İçin EVET yürüyüşümüzde enerji depoladığımız güzel ilçemiz çok kararlı: EVET.’ değerlendirmesini yaptı.


AYDEMİR’DEN DEĞERLENDİRME


Karayazı ilçe merkezinin bayraklarla donatıldığını, Karayazılıların da yüreklerini ‘Güçlü Türkiye İçin EVET ’de birleştirdiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Kardeşliğin bir mühür gibi yüreklere işlendiği Karayazı’da Devlet- millet kucaklaşıyor.’ dedi. İlçe merkezi ziyaretinin ardından Karayazı’nın mahalle statüsünü kazanan köylerinde ağırlanan Milletvekili Aydemir, Karayazılıların beklentilerini paylaştı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili tespitlerini dinledi.


KARAYAZI KÖYLERİNDE TEK KARAR: EVET


Anayasa Değişikliği Paketi hakkında bilgilendirmede bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Karayazı köyleri de, Güçlü Türkiye İçin EVET diyor. 16 Nisan’ın ülkemiz için kesintisiz kalkınma, gelişme, birlik, dirlik olduğunu biliyorlar. Hepsine müteşekkiriz’ dedi.


AYDEMİR KARAYAZILILARA SESLENDİ


AK Parti İlçe Başkanlığında düzenlenen Anayasa Değişikliği Paketi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konulu toplantıda, ilçe sakinlerine seslenen Milletvekili Aydemir, ‘Bizim kardeşliğimize halel getirmek isteyenler, bizi parçalamayı dileyenler, bizim mukaddeslerimize dil uzatanlar hayır safındalar. Onlar bu milletin, bu mübarek beldenin evlatları Karayazılıların mukaddesleri konusundaki hassasiyetlerini, dikkatlerini ve mukaddeslerine nefislerini adadıklarını bilmeyenlerdir. Gelsinler Karayazı’da kardeşliği, Karayazı’da milli irade hassasiyetini, mukaddesata bağlılığı görsünler. Emin olun hayırcı tavırlarını terk edeceklerdir.‘diye konuştu.


AYDEMİR’İN TESPİTLERİ


Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle birlikte yönetimde huzur ve istikrarın kalıcı bir hale geleceğinin altını çizen Milletvekili Aydemir, sistemle birlikte şer ve ihanet odaklarının bir daha ve asla milletin huzurunu bozamayacağını, kan ve gözyaşını sermaye edinen terörün kazınacağını, güven ortamının hakimiyetini koruyacağını belirtti.


KARAYAZILILARIN FERASETİNE GÜVENİYORUZ


Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin aynı zamanda devlet-millet dayanışma ve kaynaşmasına yeni bir güç kazandıracağına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Biz bu aziz coğrafyanın evlatları Karayazılıların ferasetine ve basiretine güveniyoruz. Güçlü Türkiye için 2023 seferimizde yol arkadaşlarımız olan Karayazılılar, ‘Evet’ kararlılıklarıyla tarih yazacaklardır.’ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
13
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    14°C
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:44
  • Güneş :05:30
  • Öğle :12:26
  • İkindi :16:09
  • Akşam :19:01
  • Yatsı :20:35
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!