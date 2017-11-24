Milletvekili Aydemir MSB Bütçesinde konuştu

Her ferdinin vatan, bayrak, ezan, millet ve devlet mukaddesleri uğruna canını feda etmeye hazır olduğu bir millî irademiz var, şükür. Kardeşlik, birlik ve beraberliğin korunması adına nefislerini adamaya hazır milyonlarız biz.’ dedi.

AYDEMİR AKİF’TEN ‘ORDUNUN DUASI’ ŞİİRİNİ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı 2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu safhasında görüşlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, sunumuna Mehmet Akif Ersoy’un ‘Ordu’nun Duası’ şiiriyle başladı.

Milletvekili Aydemir, ‘ “Yılmam ölümden, yaradan, askerim/ Orduma “gazi” dedi Peygamberim/ Bir dileğim var, ölürüm isterim/ Yurduma tek düşman ayak basmasın/ “Amin!” desin hep birden yiğitler/ Allahu ekber! Gökten şehitler/ Amin! Amin! Allahu ekber!” Akif’imizin bu muhteşem niyazıyla başlıyorum.’ dedi.

‘RABBİM ONLARDAN EBEDİYYEN RAZI OLSUN’ NİYAZI

15 Temmuzda nefsini milli iradeye adayanları rahmet anan Milletvekili Aydemir, ‘“Kahraman” sıfatına en yaraşan, 15 Temmuzda hainlerin darbe girişimleri karşısında erinden erbaşına, astsubayından orgeneraline kadar millî bir dirayet ve kararlılık sergileyerek ordu-millet dayanışma ve kaynaşmasının eseri olarak destansı bir duruş sergileyen ordumuzun, şehit Ömer Halisdemir odağında tüm şehit ve gazilerini rahmetle anıyor, şükran hislerimi paylaşıyorum. Rabb’im onlardan her daim razı olsun.’ diye konuştu.

AYDEMİR, OSMAN TURAN’IN TÜRK CİHAN HAKİMİYETİ MEFKURESİ’NE ATIFTA BULUNDU

Sunumunda, Merhum Prof. Dr. Osman Turan’ın ‘Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi’nde yer alan bir hadisi kutsiye işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Bu yüce milletin tarihe vurduğu mührü “Ordu milletlerin en dövüşen, en sarpı.” diye tarif eder Yahya Kemal. Hazreti Peygamber’e ait olduğu ifade edilen, merhum Osman Turan Hocamızın “Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi” kitabında ön sözüne kayda aldığı bir ifade var, Hazreti Peygamber’imizden nakledilen bir hadisi kutsi; “Benim kuzeyde iskân ettiğim bir ordum var ki adını ‘Türk’ koydum.” dediği rivayet olunuyor. Bunu, Nihat Sami Banarlı hoş bir şekilde tarif ediyor, izah getiriyor buna, diyor ki: “Bu hadis, Cenab-ı Hakk’ın yeryüzündeki bütün faziletlere, bütün huzur ve emniyetlere, gerçek adalete yüce milletimizi, ordumuzu sebep ve vasıta yarattığı manasınadır.” Sonra da şöyle devam ediyor, diyor ki: “Doğru ise bu; değilse bile, o, o vakit Hakk’ın kelamı değil, halkın kelamı olur, o da manayı değiştirmez, başka milletlerin yüce milletimizi hangi vazifede gördüklerini ve Türk ordusuna nasıl inanıp güvendiklerini ispat eder.” Bu tespitleri bütün yüreğimle paylaşıyorum. ‘dedi.

AYDEMİR: BİZ ORDU MİLLETİZ’

Milletvekili Aydemir, ‘ ‘Biz ordu milletiz. Her ferdinin vatan, bayrak, ezan, millet ve devlet mukaddesleri uğruna canını feda etmeye hazır olduğu bir millî irademiz var, şükür. Kardeşlik, birlik ve beraberliğin korunması adına nefislerini adamaya hazır milyonlarız biz. Biz buyuz.’ kaydını düştü.

‘MİLLİ İRADENİN ŞAHLANIŞI’

Konuşmasında 15 Temmuz’daki hain darbe girişimini hatırlatarak, milli iradenin bu ihaneti bozan destansı duruşunu tarif eden Milletvekili Aydemir, ‘Bizim millî kimyamızı, kardeşlik hâlimizi bozmak isteyen hainler asla ordumuzun mensubu olmayan ihanet çeteleriyle iş birliği yaparak 15 Temmuzda bir kanlı senaryoyu sahnelemek istediler. Burada iki şeytani hesap vardır. Bunlardan bir tanesi, milletimizin, millî iradenin canından aziz bildiği orduyu millet nezdinde itibarsız kılmak. Bir başkası da, millet iradesini alt edip, sözüm ona, karşı tarafa bir güç devşirmek. Bu anlamları ifade ediyordu, oyun bozuldu elhamdülillah. Millî irade şahlandı, ihanet senaryoları dumura uğradı. Bütün unsurlarıyla büyük ve asil millet, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ordusuyla mukaddesleri yolunda gönül gönüle bir sefer kıldı -“İblis” diye tarif ediyorum bu cenahı, bu güruhu- onların üzerine. Hainler ebedî zillete, millet yolunda can adayanlar ise ilelebet rahmete gark oldu. Gerçek ordumuz, bizim ordumuz, millî iradenin duasına mazhar ordumuz galip geldi, çok şükür. Bu noktada, veyl millî iradeye kefen biçenlerin üstüne olsun, veyl kahraman ordumuza leke sürmeye çalışanların üzerine olsun! ‘dedi.