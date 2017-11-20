Milletvekili Aydemir’den 100. Yıl daveti

Kürt’ün kültürü, benim de kültürüm, biz de beraber yaşıyoruz’ dedi.

AYDEMİR’DEN 100. YIL DAVETİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu aşamasında söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’deki tüm milletvekillerini 12 Mart Zaferinin 100. Yılı coşkusunu paylaşmak üzere Erzurum’a davet etti.

‘AK DÖNEM KÜLTÜR KİMYAMIZI YENİDEN KEŞFETME DÖNEMİDİR’

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçe görüşmelerindeki konuşmasında 2002-2017 sürecini değerlendiren Milletvekili Aydemir, ‘ AK PARTİ dönemi, ülkemizde değerlerle yeniden buluşma, değerlerimizle yüzleşme dönemidir, bir farkındalık sürecidir -bunu her vesile söylüyoruz- bizi asırlarca dünyaya hâkim kılan medeniyetimizin köklerini yeniden bulma ve onları ihya etme devresidir, kültür kimyamızı yeniden keşfetme vaktidir. ‘dedi.

AYDEMİR’DEN YERLİLİK VE MİLLİLİK TARİFİ

Konuşmasında ‘Yerlilik’ ve Millilik’ kavramlarına da açıklık getiren Milletvekili Aydemir, ‘Medeniyetten bahsederken “millîlik”, “yerlilik” diyoruz. Biz “millet” tarifini bir etnik kimlik bağlamında yapmıyoruz. “Millet” bu toplumda tasada, sevinçte yürekleri bir atanları, kültürel olgularda paydaları ortak olanları tarif sadedinde koyuyoruz. Oysa şimdi “tek”, “ahad” kavramıyla izah bulursa o zaman “bir”in bir anlamı kalmıyor. Biz “tek millet” derken bütün etnik unsurları kastediyoruz. Dolayısıyla orada bir barış iklimi, bir kardeşlik iklimi de yeşeriyor. ‘ diye konuştu.

AYRDEMİR’DEN TEK MİLLET VURGUSU

Milletvekili Aydemir, ‘Bakın, şimdi, ben o coğrafyada yaşayan insanım. Her vesile söylüyorum, Kürt’ü Türk’ten ayırmak kadar namertçe bir yaklaşım olamaz; tam tersi, biz bir milletiz, tek milletiz derken bunu söylüyoruz. Kürt’ün kültürü, benim de kültürüm, biz de beraber yaşıyoruz; Türk’ün kültürü de öyle yahut Laz’ın Tek millet ihata eden, kuşatan bir kavramdır. ‘ kaydını düştü.

‘GEÇMİŞİ YOK SAYARAK GELECEĞE YÜRÜNEMEZ’

Türkiye’de AK Parti dönemiyle birlikte değerlerle buluşma sürecinin de başladığını ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Bizi bir adalet ve şefkat medeniyeti olarak tarif ettirecek değerlerin banileri ve onların ufuklarına dönüş zamanıdır AK dönem. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘medeniyet birikimiyle irtibatını koparan bir ülke fikri kuraklığa maruz kalır. “Geçmişi yok sayarak geleceğe yürünemez.” vurgusuyla bir ufuk kazanmıştır Türkiye. Ecdat yadigârları ihya edilmiş, bizim üç kıtada yok edilmeye çalışılan medeniyet ve kültür izlerimiz yeniden can bulmuştur. Son on beş yılda, hayata geçirilen kültürel hamlelerle insanımız Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan engin kültür havzamıza yeniden kavuşmuştur. Millî irade, irfan, vicdan ve haysiyetine kaynak olan ecdat değerleri gündeme taşınmış, gelecek nesillere ufuk oluşturması sağlanmıştır. ‘ dedi.

‘KÖKÜ MAZİDE OLAN ATİ’ KAVRAMI

AK Parti’nin değerler yaklaşımını ‘Kökü mazide olan ati’ olarak kaydeden Milletvekili Aydemir şunları söyledi; ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, kesintisiz bir beka mücadelesiyle ve farklı arayışlarla geçen son iki yüz yılımızın bizi getirdiği yer, kökü mazide olan ati anlayışıdır. Türkiye kültür ve medeniyetimizle buluşma adına ecdadına yarışan bir ufuk çizgisi oluşturmakta ve yol haritası izlemektedir. Muhteşem Akif’imizin: “Müstakbeli bul, sen de koşanlarla bir ol da; Maziyi, fakat, yıkmaya kalkışma bu yolda. Ahlafa döner, korkarım, eslafa hücumu: Mazisi yıkık milletin atisi olur mu?” Kaydı Ak anlayışın kültür ve medeniyet temellerimiz üzerindeki hassasiyetini tarif eder gibidir. Burada “Ahlaf” gelecek kuşakları, “eslaf” ise geçmişimizi ifade ediyor. Biz, bizi temellerimizle kavuşturanlara minnettarız. Bizi manamıza yönlendirenlere medyunu şükranız. ‘

AK PARTİYLE BAŞLAYAN UFUK YÜRÜYÜŞÜ

‘AK PARTİ iktidarları döneminde bir ufuk yürüyüşü başlamıştır ve hiç kesilmemiştir, kesilmeyecektir Allah’ın izniyle.’ İfadesine yer veren Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız: “Sadece yeni değerler yetiştirmek noktasında değil, sahip olduğumuz kıymetleri küresel düzeyde anlatma ve büyük kitlelerin onları tanımalarını, onlardan etkilenmelerini temin konusunda da kat etmemiz gereken çok mesafe var.” teşhisinde bulunuyor. Doğrudur, el hak doğrudur. O hâlde bizi biz yapan değerlerle buluşmak onlarla yeniden kavuşmak adına durmamak lazım, yürümek lazım, mesafe almak lazım. ‘ dedi.