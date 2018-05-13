Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 10:11

Milletvekili Aydemir’den Anneler Günü mesajı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, “Analarımız, muhteşem asırlarımızın mimarı, milletçe muazzam duruşumuzun ilhamı, milli izan ve idrakimizin kaynağı, manevi feraset ve basiretimizin menbaı, haysiyet ve onurumuzun timsali, milli dirilişimizin coğrafyası Anadolu’nun ruh temasıdır.

Milletvekili Aydemir’den Anneler Günü mesajı

13 Mayıs 2018 10:11

Hz. Hatice anamızın iffet ve ismetinin izinde bulunmakta karar kılan, Hayme Hatunların ufkunda yürüyen, Nene Hatunların, Kara Fatma anaların milli ruhunu paylaşan analarımız bize bir lütfu ilahidir.” dedi.


Aydemir, “Varlığımızı onların yüzü suyu hürmetine borçluyuz” diyerek mesajında şu görüşlere yer verdi:


“Anaların muhabbet ve şefkatini hissetmeyeceğimiz an, onlara hürmet göstermeyeceğimiz zaman, varlıklarından güç almadığımız dem yok ki, yılın sadece bir günü onlara münhasır olsun. Analarımız hayatımızın tamamını şekillendiren ve dualarıyla yaşamımıza yön veren mana rehberlerimizdir’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Her şeyimizi onların yüzü suyu hürmetine borçluyuz. Her nefeste onlara şükran borcumuz var. Anne sevgisini en berceste biçimde kaydeden Üstad Sezai Karakoç’un, ‘Kaçar herkesten/Durmaz bir yerde/Anne ölünce çocuk/ Çocuk ölünce anne’ vurguladığı gibi Analarımız hayatımızın temeli, duaları ömrümüzün bereketi, niyazları dirliğimizdir. Yaşamımızı katlanılır kılan yegane nimettir Analarımız. Onlar var ki varız ve onlara ebediyen minnettarız.”


Anneler Günü diye adlandırılan zaman diliminde herkesin ana hatır ve hürmeti babında bir tefekkürde bulunması gerektiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, Aşık Veysel’in; ‘ Çocuktum Anam bana ders verdi/Okumamı çalışmamı ön gördü/Milletine bağlı ol da dur derdi/Vatan sevgisini giyitti Anam’ dizelerini hatırlatarak, ‘Bizim vatan mefkuremiz analarımızın eseri, milli ve manevi hassasiyetlerimiz onların yadigarıdır’ kaydını düşerek, yine Aşık Veysel’in Tükenmez borcum var Anama benim/Onun varlığından oldu bedenim/Kimi köylü kızı kimisi hanım/Ta ezel tarihte kayıtlı Anam’ dizelerini paylaştı.


Bakiler’in tasviriyle analarımız


Mesajında Edip ve Şair Yavuz Bülent Bakiler’in Anne duasının ehemmiyetini tarif ve tasvir eden; ‘Ve alnım açıksa, başım dikse/Dirliğimiz varsa, mutluysam/Yüzüme gülüyorsa böyle bu şehir.?/Bir beyaz zambak gibi pırıl pırılsa yavrum/ Ve yavrumsa herşeyi bana sevdiren bir bir/Bu mutluluk bu düzen bu bitmeyen aydınlık/ Anasının yüzü suyu hürmetinedir’ dizelerini aktaran Milletvekili Aydemir, şehit ve gazi analarını minnet ve şükranla andıklarını kaydederek, “Yüce Rabbim analarımızın yüzü suyu hürmetine Milletimizin birliğini, devletimizin dirliğini daim kılsın. Hayatta olan tüm şehit ve gazi annelerini minnet, darı bekaya yürümüş analarımızı rahmet, Aziz coğrafyamıza mana veren analarımızı şükran ve saygıyla yad ediyor, ‘Rabbim onların dualarını üstümüzden eksik eylemesin’ niyazını paylaşıyoruz. Allahın selamı üzerlerine olsun.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
14
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç