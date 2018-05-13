Milletvekili Aydemir’den Anneler Günü mesajı

Hz. Hatice anamızın iffet ve ismetinin izinde bulunmakta karar kılan, Hayme Hatunların ufkunda yürüyen, Nene Hatunların, Kara Fatma anaların milli ruhunu paylaşan analarımız bize bir lütfu ilahidir.” dedi.

Aydemir, “Varlığımızı onların yüzü suyu hürmetine borçluyuz” diyerek mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Anaların muhabbet ve şefkatini hissetmeyeceğimiz an, onlara hürmet göstermeyeceğimiz zaman, varlıklarından güç almadığımız dem yok ki, yılın sadece bir günü onlara münhasır olsun. Analarımız hayatımızın tamamını şekillendiren ve dualarıyla yaşamımıza yön veren mana rehberlerimizdir’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Her şeyimizi onların yüzü suyu hürmetine borçluyuz. Her nefeste onlara şükran borcumuz var. Anne sevgisini en berceste biçimde kaydeden Üstad Sezai Karakoç’un, ‘Kaçar herkesten/Durmaz bir yerde/Anne ölünce çocuk/ Çocuk ölünce anne’ vurguladığı gibi Analarımız hayatımızın temeli, duaları ömrümüzün bereketi, niyazları dirliğimizdir. Yaşamımızı katlanılır kılan yegane nimettir Analarımız. Onlar var ki varız ve onlara ebediyen minnettarız.”

Anneler Günü diye adlandırılan zaman diliminde herkesin ana hatır ve hürmeti babında bir tefekkürde bulunması gerektiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, Aşık Veysel’in; ‘ Çocuktum Anam bana ders verdi/Okumamı çalışmamı ön gördü/Milletine bağlı ol da dur derdi/Vatan sevgisini giyitti Anam’ dizelerini hatırlatarak, ‘Bizim vatan mefkuremiz analarımızın eseri, milli ve manevi hassasiyetlerimiz onların yadigarıdır’ kaydını düşerek, yine Aşık Veysel’in Tükenmez borcum var Anama benim/Onun varlığından oldu bedenim/Kimi köylü kızı kimisi hanım/Ta ezel tarihte kayıtlı Anam’ dizelerini paylaştı.

Bakiler’in tasviriyle analarımız

Mesajında Edip ve Şair Yavuz Bülent Bakiler’in Anne duasının ehemmiyetini tarif ve tasvir eden; ‘Ve alnım açıksa, başım dikse/Dirliğimiz varsa, mutluysam/Yüzüme gülüyorsa böyle bu şehir.?/Bir beyaz zambak gibi pırıl pırılsa yavrum/ Ve yavrumsa herşeyi bana sevdiren bir bir/Bu mutluluk bu düzen bu bitmeyen aydınlık/ Anasının yüzü suyu hürmetinedir’ dizelerini aktaran Milletvekili Aydemir, şehit ve gazi analarını minnet ve şükranla andıklarını kaydederek, “Yüce Rabbim analarımızın yüzü suyu hürmetine Milletimizin birliğini, devletimizin dirliğini daim kılsın. Hayatta olan tüm şehit ve gazi annelerini minnet, darı bekaya yürümüş analarımızı rahmet, Aziz coğrafyamıza mana veren analarımızı şükran ve saygıyla yad ediyor, ‘Rabbim onların dualarını üstümüzden eksik eylemesin’ niyazını paylaşıyoruz. Allahın selamı üzerlerine olsun.”